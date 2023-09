Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Está clarísimo que Tamaulipas está a años luz de distancia de Nuevo León, en todos los rubros de la política pública, lo mismo Cd. Victoria de Monterrey.

Y la distancia se ha acrecentado a través de los años, en buena medida por la ausencia de liderazgos capaces de acercarse con altura de miras a los liderazgos regios.

Hoy, la política regia es encabezada por personas jóvenes, abogados preparados, que enarbolan no solo el corazón emprendedor de los oriundos de aquella tierra sino el probable relevo generacional que en aquellos lares ha llegado y que más temprano que tarde tendrá que darse en todo el país.

Y es que quienes están ahora al frente en Nuevo León y Monterrey me parece tienen el perfil de Luis Torre Aliyán, porque podrá decirse misa del autodenominado “Abogado Amigo”, pero nadie puede negar su juventud, su éxito regional en el ámbito de la abogacía y sobre todo, su preparación.

Samuel García, Luis Donaldo Colosio y Basave, son abogados, y previo a su decisión de incursionar activamente en política, encabezaron sus propias oficinas legales particulares destacadamente.

Mismo caso el de Aliyán. Que antes de su paso a la vida pública como presidente de la COPARMEX y por el cabildo victorense, tuvo a bien dirigir los destinos de su propia oficina legal atinadamente, actividad que le ha permitido dotarse de la independencia con la que se conduce.

La política es muy cambiante. A Aliyán le tocaron turbulencias el sexenio pasado cuando enfrentó a Cabeza de Vaca por el tema Xico González y Pilar Gómez, y no solo se quedó solo en su osadía por vencer al entonces mandamás, sino que su mamá, la notaria público, sufrió las consecuencias con la cancelación del FIAT. Consecuencias estas últimas cabe decir, reparadas ya por el gobernador Américo Villarreal Anaya en un acto de justicia. Bien por ello.

A juzgar por lo que se ve ahora, Torre Aliyán parece haber encontrado en el movimiento naranja regiomontano políticos de similar empaque, de madurarse esto a todos los que vivimos en la capital cueruda convendría que el abogado siga su camino, pues podría convertirse en el necesario vínculo con tierras regias.

Si no hay entendimiento con los liderazgos del núcleo emprendedor, seguiremos aislados y sin el empuje que requiere una sociedad para desarrollarse.

2024 está ya a la vuelta de la esquina. Esto se está poniendo bien interesante en el rumbo del partido naranja, Movimiento Ciudadano, y en tierras victorenses, ¿qué no?

2.- Y como diría la popular comediante India Yuridia, «que alguien me explique». Y es que no está usted para saberlo, ni yo para explicárselo, pero según explica el portal UNAM Global la dichosa estación de Otoño arrancó, inició, principio, empezó por fin llegó a los 49 minutos del sábado 23 de septiembre… pero oiga usted… la temperatura al momento de hacer esta columneja es bien ardiente, caliente, sofocante. Y si es uno suertudo pues puede «torear» este calorón con el abanico o con el aire acondicionado… ya luego a ver cómo le hacemos para pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad… no nos va a quedar nada en el presupuesto para la compra de los garrafones de agua -que andan hasta en los 17 pesos- o para las benditas cervezas que se fabrican en Monterrey. Dios nos proteja del calorón, de los recibos de la CFE y de un inche… golpe de calor.

3.- De toda la chamacada de las secundarias y escuelas normales con las que conversé este fin de semana, me dicen, reportan, comentan, que andan bien contentos con el regreso a clases. Una ahijada que tengo en la secundaria federal 1, Ruiz Cortines me dice que este viernes no fueron a clases todos los de su grupo de tercero matutino, que faltó como la cuarta parte, pero que todos lo que han vuelto a clase están bien contentos, como ella, Salió al aire, NOS VEMOS.

[email protected]