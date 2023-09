Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Era justo y necesario que se llamara al banquillo de los acusados al menos a uno de los ex servidores públicos que abusaron al utilizar su cargo para realizar prácticas de corrupción, durante el sexenio panista, en nuestro estado.

Confiamos en que el brazo de la justicia no solo alcance al ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, sino que su caso marque el inicio de la aplicación de la ley y castigo a quienes saquearon a la entidad desde puestos administrativos.

Ahora mismo se habla de que 8 ex altos funcionarios tendrán que ser vinculados a proceso por cometer una serie de irregularidades, entre las que se encuentran desvíos millonarios de dinero en perjuicio del erario público y en beneficio de quienes realizaron las maniobras y de aquellos que lo ordenaron o permitieron.

Hablamos de maniobras organizadas y llevadas a cabo por una estructura criminal que, si nos atenemos a la cadena de mando y otros indicios, lo más probable es que fuera liderada por el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sus familiares y demás cómplices.

Es decir, en el mandato cabecista hay elementos para pensar que operó una red eficiente para “hacer negocios” a partir de las secretarías y cualquier ente en el que se manejaba presupuesto.

Los ocho millones de pesos que presuntamente “desapareció” GÓMEZ MONROY, solo es una minucia si nos atenemos a lo expresado por la titular del área Jurídica del Gobierno estatal, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, la cual habla de que los jerarcas del cabecismo tendrán que aclarar el destino de entre 800 y mil millones de pesos.

En realidad las transas en la dependencia en mención eran un secreto a voces.

Lo que se comentaba es que la voracidad de MARIO era notable ya que le tocó mover los hilos administrativos de la Secretaría durante el sexenio.

De modo que nada que estuviera relacionado con dinero le fue ajeno a este personaje que fue y es muy cercano a GARCÍA CABEZA DE VACA.

Las transas se dieron desde la venta de plazas, hasta el jineteo de pagos a maestros, cobro de porcentajes por la compra de material y equipo, moche a los aviadores, compensaciones rasuradas, desvío de cantidades significativas destinadas a un determinado rubro y que disque utilizaban para algo distinto, por ejemplo en la llamadas Escuelas de Tiempo Completo, montos considerables se los apropiaban los jefes para gasolina y viáticos.

¿Acaso en el siniestro que se dio en la casa de MARIO, poco antes de concluir el sexenio panista, las llamas consumieron documentos comprometedores?

Cabe mencionar que hasta la cafetería que está en oficinas centrales estuvo en manos de la familia de GÓMEZ MONROY. De ese tamaño fue la ambición y el atraco de los llamados “vientos del cambio en la SET”.

A propósito de malas prácticas en el ejercicio de la función pública tenemos que el apriete, que se está dando en la actualidad, ha propiciado que aparezcan cualquier cantidad de aviadores, no solo en las oficinas sino en planteles educativos.

Cito lo de una escuela secundaria de Victoria en la que, de la noche a la mañana, regresaron entre 12 y 15 “trabajadores de la educación” que cobraban pero no asistían a sus centro de empleo.

Incluso algunos tenían años fuera del estado y hubo quien vivía en el extranjero.

Los que le siguen la huella a lo de la corrupción durante el cabecismo ubican las raterías, aparte de la de la SET, en Salud, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Bienestar Social, Turismo, Desarrollo Rural, Administración y varias más.

Por esto deberán dar la cara “luminarias” que defraudaron la confianza de los tamaulipecos como GLORIA MOLINA GAMBOA, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, GILBERTO ESTRELLA y GERARDO PEÑA FLORES, por citar varios trampas de cuello blanco.

La lógica dicta que en la cúspide de las raterías estaba el “comandante en jefe”, FRANCISCO JAVIER G. Ni mas ni menos que el asesor, en materia de Seguridad, del denominado Frente Amplio por México. El mismo que enfrenta denuncias por utilización de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y los que se acumulen.

Y todavía se atreven a darse golpes de pecho, a asumirse respetuosos del Estado de Derecho y de ser genuinos promotores y defensores de la democracia.

RULETA

Si, el PRI que se ubicaba en el “democrático centro” o que se arropaba en la socialdemocracia (izquierda moderada), cuando les tocaba asumir una definición en el plano ideológico y político.

En esencia este partido, sobre todo desde el sexenio de MIGUEL DE LA MADRID HURADO hasta que fue desbancado ENRIQUE PEÑA NIETO, estuvo al servicio de las élites del país y alineado a poderosos intereses económicos y políticos que se mueven a escala planetaria.

Ahora, en tanto que no es instituto en el gobierno, no puede hacer mucho por las causas que representa aunque, desde gestiones estatales y el Congreso de la Unión, su plan para regresar al poder está definido y no es a favor de los pobres.

Ya lo vimos de comparsa del PAN que es un organismo conservador que defiende el disque derecho de las clases pudientes a seguir enriqueciéndose y tener a su servicio y protección al Gobierno federal.

El punto es que el PRI va a la baja y no es ni la sombra de lo que antes fue.