Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cuánto puede confiar la Cuarta Transformación y Morena en sus legisladores de Tamaulipas?, la verdad es que muy poco, casi la totalidad de ellos resultaron un fiasco, sin iniciativa, incapaces de mover un dedo o proponer soluciones ante las trabas que les dejaron sembradas los del pasado, en casos peores, no pasan de ser hombres y mujeres llenos de eso que nuestro presidente llama “vulgar ambición”, se les nota cuando ponen más esfuerzo en sus objetivos personales como alcanzar candidaturas a alcaldías o, por lo menos, en reelegirse que en buscar que funcione el proyecto de su gobierno.

La acción de remover, hasta hoy, al Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda los ubica como tales, los encuera de cuerpo entero, ¿por qué no actuaron y lo destituyeron desde que se conoció que dicho personaje no aprobó los exámenes de control y confianza ya hace muchos meses?, no hay justificación, porque también desde hace muchos meses los legisladores de Morena tuvieron, y tienen, control y el poder en el Congreso de Tamaulipas.

Y, la verdad, la acción que realizaron no es ningún planteamiento nuevo, ni siquiera fuera de la legalidad o no lo parece, al contrario, por más amparos que tenga el Fiscal ninguna autoridad puede ordenar la forma de actuar de una legislatura, a menos que violente la Constitución y en este caso era injustificable la permanencia de Ramírez Castañeda simple y sencillamente porque ya le achacaban muchos pecados, porque su familiaridad o cercanía con el gobierno anterior le impidieron investigar las denuncias en contra de los Cabeza de Vaca y secuaces, más que lo anterior, porque no aprobó los exámenes de control y confianza, lo que nos hace sospechar que puede ser un saqueador, corrupto, un delincuente o simple y llanamente todo junto ya que la protección o el fingir que se trabaja pero no hacía nada para castigar la corrupción del sexenio anterior hacen crecer esas sospechas.

Entonces, ¿Por qué los diputados de Morena en el Congreso de Tamaulipas lo protegieron o fueron tan tolerantes, (que como dice el poeta, no es lo mismo pero es igual) con el Fiscal Anticorrupción?, ahí está lo sospechoso, da la impresión de que tenían instrucciones o los convencieron de alguna forma de dejar pasar el tiempo para que se diluyeran las denuncias, para que los acusados huyeran o, como en el caso del exsecretario de Educación, que hicieran risibles las investigaciones al señalarlo por delitos cuyo monto son 8 millones de pesos, los que quizá cobraban por quincena con contratos ficticios o de personas a las que solo hicieron firmar pero nunca vieron sus tarjetas de cobro, esto según presumen algunos empleados de la SET que afirman haber encontrado en un cajón un montón de estos plásticos, es decir, sí lo denuncian solo por eso saldrá libre y limpio de todos los pecados, como si nomás hubieran lavado el dinero.

Ahora, se vea por donde se vea, la remoción del Fiscal Anticorrupción (a ver si tienen los suficientes pantalones, conocimientos y habilidades para hacerla permanente) es un acto bueno, lo que pueda recuperarse para castigar al pasado y hacerle justicia al pueblo de Tamaulipas será ganancia.

Y sí, hay que estar muy pendientes del trabajo de Jesús Eduardo Govea Orozco, a quien nombraron Fiscal Anticorrupción o encargado de despacho de esa dependencia, ojalá se apresure a remover carpetas, expedientes o como se llamen y cite a declarar por lo menos a los implicados porque hasta ahora ni siquiera ese gusto le han dado al pueblo tamaulipeco.

Es urgente y necesario que también los expedientes “queden vivos”, que no vayan a archivarse porque en poco tiempo los implicados la pueden librar y gozar de la impunidad que buscaron, de la cual los diputados de Morena fueron cómplices por obra u omisión, al sostener siempre a Ramírez Castañeda.

Por lo demás, con actos tardíos, con acciones que hasta las dibujan de dudosa legalidad, los diputados de Morena en el Congreso han quedado bajo sospecha, tan manchados que la mayoría, como premio que pueden recibir en este momento, solo merecen irse a su casa y que se den por bien servidos si no se les molesta…

CONTRALORIA VIGILARÁ DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Asegurando compromiso, responsabilidad y resultados tangibles, la Contraloría Gubernamental instaló en Tamaulipas, el primer Comité de Control y Desempeño Institucional.

«Con esta acción la Contraloría Gubernamental es ejemplo para consolidar una de las estrategias más importantes del control interno en las instituciones de la Administración pública estatal, pues contribuye a elevar el desempeño en la gestión gubernamental y alinea a Tamaulipas a las políticas públicas a nivel federación», afirmó en su discurso Norma Angélica Pedraza Melo, contralora gubernamental del Estado y presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Los Comités de Control y Desempeño Institucional en un proceso gradual de instalación, se presentarán en dependencias y entidades de la Administración pública estatal, privilegiando el impulso a la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y evitar la recurrencia de observaciones de los Órganos Internos de Control.

Asimismo, establecerán acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales y agregar valor a la gestión institucional, a través de compromisos que solucionen los asuntos que se presentan en los temas analizados en las sesiones.

