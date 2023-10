Por Agencias

Campeche.- La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció democratizar el Poder Judicial “que se ha convertido en defensor de unos cuantos, en protectores exclusivos de una minoría” y pidió a los mexicanos no permitir la regresión ni retornar al pasado.

Acompañada por la gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y líderes estatales de los partidos del Trabajo y del Verde Ecologista de México, reiteró que la encomienda es democratizar el Poder Judicial “y lo haremos cuando México sea gobernado por vez primera por una mujer”.

En el auditorio “Dr. Héctor Pérez Martínez” o Concha Acústica, destacó que el presidente López Obrador “ya democratizó el poder Ejecutivo, ya fueron democratizadas las cámaras (de diputados federales y de senadores) y ahora nos toca democratizar el Poder Judicial “porque ya vieron en que se convirtieron los ministros de la Suprema Corte, se han convertido en defensores exclusivo de unos cuantos”.

Destacó las promesas cumplidas del presidente López Obrador como el Tren Maya, el tren Transístmico, de la pensión a adultos mayores, beca para jóvenes, el puerto en Coatzacoalcos, otro en Salinas Cruz, de la planta solar más grande de toda América Latina, la sexta más grande del mundo que se encuentra en el norte del país y de la construcción de una refinería en Dos Bocas, en Tabasco.

“Y lo hizo sin corrupción, dejó de robar. Fíjense, ¿Cuánto dañó al país la corrupción? Tanta riqueza en nuestro país, riqueza natural, riqueza de los mexicanos riqueza cultural, y lo que teníamos era un lastre tremendo, una piedra tremenda llamada a corrupción”.

“Y ahora que va desapareciendo esa corrupción y que se construye un nuevo país, con una nueva forma de gobierno, un nuevo modelo de gobernar, queremos seguir con la trasformación”.

No queremos que haya regresiones, no queremos regresar al pasado. Se trata de transformación y que es tiempo de mujeres también. A las mujeres se nos dijo que no podíamos ser presidentes municipales, senadores, diputadas o gobernadoras, pero ese tiempo quedó atrás. El México del pasado, que era conocido como el México de la corrupción y el México del machismo, se quedó atrás.

Aseguró que la 4T defiende la pensión adulto mayor. “Ahora tenemos salarios y vamos a seguir luchando para que cada vez haya mejores salarios en nuestro país. Que ya no regresemos a esos salarios de hambre de antes”.

Ofreció beca universal para niños y niñas, “Como lo hice en la Ciudad de México, así como construir más preparatorias, para que sea gratis la educación universitaria”.

“La educación es un derecho, no es un privilegio y el sueño que tenemos es que cualquier joven que desee estudiar la universidad, tenga el derecho de estudiar la universidad, de manera gratuita, que no haya rechazados en el país”.

A los campechanos pidió organización, “porque el próximo año tenemos una gran tarea, tenemos una nueva batalla pacífica, tenemos que ganar la Presidencia de la República, tenemos que ganar el Senado de la República. Tenemos que ganar la Cámara de Diputados, tenemos que ganar las presidencias municipales, y al congreso local, porque todavía hay muchas tareas por hacer”.

Tenemos que ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, para que, por primera vez, en un país se elija los jueces por voto popular. Que el pueblo elija los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Eso nos va a colocar como uno de los países más democráticos del mundo.

Pidió el apoyo del pueblo para conseguirlo. “Queda menos de un año para que el presidente deje el gobierno. ¿Y qué va a ocurrir después de eso? ¿Quién va a garantizar que continúe la Transformación? Yo no puedo sola. Yo no puedo sola. Por eso, juntos, vamos a construir el segundo piso de la trasformación de nuestro país, y vamos a seguir apoyando al sureste, apoyar a Campeche, porque eso es lo que se merece el pueblo de Campeche y el pueblo de México”. (Lorenzo Chim/La Jornada).