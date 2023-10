Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Desde el cambio de administración he enfrentado una campaña implacable para destituirme, basada en acusaciones falsas y difamaciones, incluso violando el fuero constitucional que me otorgó el propio Congreso al nombrarme Fiscal Anticorrupción”, publicó en su cuenta X (antes twitter) el cabecista prófugo Raúl Ramírez Castañeda.

En ese comunicado escrito para sus redes sociales, el ex fiscal anticorrupción dice que “a pesar del fuero constitucional, me he enterado por los medios de comunicación de una orden de aprehensión en mi contra, solicitada por los agentes del Ministerio Público Roberto Carlos Pérez Méndez y Ricardo Rodríguez Ortiz, en un intento flagrante de violar mi fuero y cometer delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Desde algún lugar desconocido, Ramírez Castañeda explica que “esos agentes de la Fiscalía se habían ausentado de sus labores desde hace más de seis meses y uno de ellos está suspendido de sus funciones”.

Recordó que el 9 de septiembre de 2021, el Congreso del Estado de Tamaulipas lo nombró Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, marcando el inicio de una misión de ocho años para combatir la corrupción en la entidad.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un baluarte de la justicia, dotada de autonomía administrativa, técnica y operativa. Esta independencia garantiza que podamos operar sin interferencias del Gobierno Estatal”.

Ante tal embestida, argumenta, decidió “defender la institución que representa y sus derechos constitucionales”.

“La lucha comenzó el 28 de octubre de 2022, cuando un Juez Federal me otorgó una suspensión definitiva para que pudiera ejercer plenamente el cargo, reconociendo mis facultades legales y constitucionales”.

Prófugo, como el ex gobernador del PAN, su jefe de facto señala que el 22 de septiembre “la Diputación Permanente del Congreso del Estado, compuesta por solo 5 diputados de Morena, ordenó mi separación temporal del cargo y nombró a un usurpador en mi lugar. Ante este abuso de poder, inicié una segunda defensa y el 16 de octubre de 2023, una autoridad federal ordenó mi inmediata restitución en el cargo, dejando claro que se respetará el fuero que me otorga la Constitución de Tamaulipas”.

Posteriormente el ex fiscal envió a los medios de comunicación y a la opinión pública un comunicado en el que precisa que “desde el año pasado fui objeto de persecución política y desprestigio social por supuestamente no haber aprobado los exámenes de control de confianza, de los cuales hasta la fecha no he sido notificado y se desconocen los resultados, incluso la autoridad que decretó mi separación temporal me ha confirmado por escrito que no tiene esos resultados”.

Por último, reiteró que “el ejercicio de mi cargo, siempre se ha realizado apegado a los principios de autonomía, imparcialidad e irrestricto respeto a los derechos humanos y en cumplimiento con la demanda ciudadana de combatir la corrupción”.