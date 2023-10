Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Egresos, Gerardo Illoldi Reyes, admitió que existen algunas discrepancias por el tema de la regularización vehicular ya que no coincide el monto de los recursos que han ingresado al Estado con los que han ejercido los municipios para sus proyectos de pavimentación.

El funcionario estatal dijo que ya se solicitó información aclaratoria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer con exactitud por qué esa diferencia en el tema de ese subsidio federal que está destinado a repartirse a los municipios para que los apliquen al mejoramiento de sus vialidades.

“Sí ha habido algunas discrepancias y nosotros ya hemos solicitado información aclaratoria a la Secretaría de Hacienda y estamos pendientes de recibirla”.

Indicó que es de hacerse notar que en ocasiones los recursos no aterrizan a los municipios más pequeños, que a su vez son los que menos regulaciones llevan, por lo tanto no les conviene elaborar proyectos cada mes ya que es muy poco el dinero que tienen, por lo que lo más conveniente es juntar varios meses para integrar proyectos más completos de pavimentación y bacheo, aunque eso retrasa la llegada del dinero.

“Ha habido algunos recursos que lamentablemente no se han podido aterrizar porque los municipios que han captado ese dinero a veces no logran concretar los proyectos, algunas veces porque como es tan poquito el dinero que recaudan no es suficiente para un proyecto como tal”.

Fue en enero del 2022 cuando se publicó el Decreto por el que se fomenta la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, cuya finalización estaba prevista para el 20 de julio del año pasado. Desde entonces y a la fecha ya se autorizaron seis prórrogas a dicho Decreto, que vence el 31 de diciembre de este 2023.

Gerardo Illoldi dijo que se han entregado más de 500 millones de pesos a los municipios pero no es posible estimar cuántos recursos más ingresarán a Tamaulipas por esta última ampliación al programa.

“Va a impactar en la pavimentación de los municipios, al estado le trae otros beneficios adicionales por el tema del emplacamiento y ahorita el cálculo no se ha dado porque ha sido un fenómeno que ha ido creciendo. El tema de la ampliación del decreto aún no podemos estimar con cifras cuánto nos va a impactar porque nosotros creíamos que ya se había acotado el mercado vehicular, pero sigue”.

Recordó que para acceder a este recurso federal las autoridades municipales tienen que presentar proyectos bien elaborados donde plantean la cantidad de metros que se van a bachear o pavimentar, según sea el caso.

En Tamaulipas los municipios que han logrado bajar más recursos son obviamente los más grandes y los que más vehículos regularizados tienen, como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.