Por Agencias

Ciudad de México.- En el sistema actual del futbol mexicano los clubes más afectados argumentan que los errores administrativos han desvirtuado la marcha de la Liga Mx. En medio de un calendario que sufre cambios repentinos por fechas FIFA, torneos amistosos en Estados Unidos como la Leagues Cup y el mal estado del campo en algunos estadios debido a la celebración de actos no deportivos, la mejor manera de reparar los errores y evitar a futuro consecuencias no deseadas es hacer cumplir el reglamento, afirma Miguel Herrera, técnico del club Tijuana.

El juego de reglas e ilegalidades que menciona El Piojo involucra partidos como el que Puebla ganó en el estadio Cuauhtémoc ante Xolos (3-0), en el inicio de la séptima fecha de esta temporada. Aunque La Franja consiguió con méritos deportivos alcanzar la zona de playin, de la que ahora se mantiene fuera, la Comisión Disciplinaria resolvió quitarle los tres puntos en la mesa al no acreditar el registro del auxiliar técnico Luis Miguel Noriega, lo que derivó en una alineación indebida.

Los poblanos presentaron una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la cual fue admitida y la Federación Mexicana de Futbol informada del procedimiento. Entre las pruebas reunidas por los directivos se consignaron fallas en el Sistema Integral de Información Deportiva, destinado para el registro de los profesionales. En la cancha, Puebla nos pasó por encima, pero se equivocaron, enfatiza Herrera al respecto, recordando que en la semifinal de 2022 enfrentó una situación similar.

“Ya me tocó estar del otro lado de la moneda, el reglamento es muy claro para todos. Me equivoqué con Tigres y no pude llegar a la final. Ellos están en su derecho de reclamar y buscar de regreso los puntos que ganaron, pero las reglas se infringieron y las sanciones se aplicaron como tal”.

En mayo de ese año, el ex seleccionador nacional utilizó a nueve jugadores no nacidos en México contra el Atlas, cuando sólo ocho están permitidos, por lo que la Comisión Disciplinaria resolvió el mismo castigo, aunque su eliminación estaba ya consumada por el marcador global (5-4). Al América también le costó tres puntos, menciona en otro caso de la misma índole, en el que las Águilas utilizaron indebidamente al uruguayo Federico Viñas en un encuentro ante los rojinegros.

Mientras en el plano internacional las selecciones se aprestan a continuar con partidos de eliminatoria rumbo al Mundial 2026, La Franja espera la resolución del TAS tras haber agotado los recursos a su alcance. El dictamen puede oficializarse de uno a tres meses.

Otro de los asuntos que estaban en carpeta en el órgano disciplinario de la FMF apuntaba al Toluca-Querétaro, correspondiente a la fecha 12 del torneo.

Después de realizar un estudio de las imágenes y reportes del árbitro, el directivo de Gallos, Ángel Sosa, fue suspendido un mes en todos sus derechos y funciones y multado económicamente, luego de agredir al portero de los Diablos, Tiago Volpi, cuando se iba camino a los vestidores. (Miguel Aceves/La Jornada).