Por Agencias

Atizapán de Zaragoza, Estado de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que su gobierno instalará en Huehutoca la farmacia más grande del mundo para garantizar que no falten medicamentos en los hospitales del país.

«Vamos a tener en Huehuetoca la farmacia más grande del mundo, donde se van a tener todos los medicamentos que se requiere», dijo que en Atizapán de Zaragoza, donde estuvo como parte de una gira por municipios mexiquenses para evaluar el avance de los programas de Bienestar.

Agregó que «si en Oaxaca, o en Chihuahua, o en Yucatán, hay un enfermo que requiere un medicamento y no lo tienen, en 24 horas desde aquí les va a llegar el medicamento. No va a faltar un solo medicamento. Y todo va a ser gratuito, atención médica y medicamentos gratuitos, porque la educación y la salud no son un privilegio, son un derecho de nuestro pueblo», afirmó el mandatario.

López Obrador explicó que «ha costado bastante» echar a andar el IMSS-Bienestar, «porque también había una gran corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, y pusimos orden. Se nos lanzaron con todo, campañas en contra, pero nos hicieron lo que el viento a Juárez».

Dijo que el compromiso de su gobierno es que «en marzo se tengan médicos en los centros de salud, en hospitales, médicos generales, especialistas; que haya medicamentos suficientes».