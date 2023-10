Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas.- Buscador de Reynosa se postula a cargo nacional para impulsar una verdadera lucha para que familias encuentren a sus seres queridos desaparecidos.

Desde hace una década José Andrés Méndez Ñeco perdió todo rastro de su hermana Jazmín del Carmen., a quien hombres armados se llevaron y nunca más la volvió a ver.

Fue cuando cambió la carrera de leyes por la de criminología y en la actualidad es uno de los más incansables buscadores de Tamaulipas, pertenece al colectivo Amor a los Desaparecidos que ha descubierto cementerios y “cocinas” clandestinas.

Todavía no tiene información de su hermana, pero decidido a impulsar la búsqueda de Jazmín y de miles más que no volvieron a casa, presentó su registro pues desea estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda considerando que Tamaulipas, después de Jalisco, es el estado con más personas no localizadas en México.

“Compañeras y compañeros víctimas del delito de desaparición forzada y no localizados, les informo que hice presencia en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, para registrarme como aspirante a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; propuesto por el colectivo «Amor Por los Desaparecidos en Tamaulipas» del cual soy integrante, gracias a nuestra líder Edith González, compañeras y compañeros que integramos dicho colectivo.

“Me he venido preparando profesionalmente, para apoyar a las víctimas de este delito y me siento con la capacidad, compromiso y responsabilidad de ser el idóneo, para llevar de la mano con los familiares esta Comisión que nació a raíz de nosotros las victimas en nuestro país”. (Julia Le Duc/La Jornada).