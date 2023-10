Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex regidor de Movimiento Ciudadano y ex diputado federal del PAN, Mario Alberto Ramos Tamez, dijo que decidió sumarse al proyecto de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum “porque el de Xóchitl no me convence, es improvisado”.

Luego de que empezaron a circular en redes sociales toda clase de críticas contra Ramos Tamez, personaje estrechamente ligado a Francisco Javier y a Ismael García Cabeza de Vaca -y a quien no bajaron de chapulín, oportunista y traidor- , el ex diputado federal del PAN quiso atajar las críticas diciendo que no será el primero ni el último “y hay que tener estómago para esto y aguantar”.

“Todo mundo tiene derecho a expresarse; me llama la atención que por un lado quienes me acusan de oportunista por abajo me mandan porras y aliento… preferí dar la cara de frente a estar tras bambalinas”.

Ramos Tamez aseguro que llegó al proyecto de Claudia Sheinbaum por invitación de Marco Batarse, actual delegado de los Comités de Defensa de la 4T en Tamaulipas, y por el propio Américo Santiago Villarreal, así como de personas allegadas a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Vengo a abonar, a sumar y esto se trata de sumar nuevas personalidades; seguramente no voy hacer el primero ni el último que van a ver… y decidí sumarme al proyecto de Claudia porque Xóchitl no me convence”.

Mario Ramos reapareció en Tampico, donde se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum como firmante del acuerdo de unidad para la transformación, y fue algo que, dijo, analizo en familia.

“Inclusive en mi núcleo de familia me hicieron cuestionamientos y apoyo: oye Mario, es válido, de eso se trata la política. Pero a mí nadie me va a obligar apoyar a quien no quiero, no me siento identificado (con Xóchitl)… con quien me identifico es con el proyecto de la doctora Claudia, ahí estará mi granito de arena”.

Dijo estar consciente de que su adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum levantará más polémica y hasta más memes en redes sociales.

“Tuve la fortuna de conocer a mucha gente que está en ese movimiento desde hace tiempo; empezaron a haber invitaciones, pláticas y yo creo que se están acercando los tiempos de tomar decisiones”.

Aclaró que “no vengo a quitarle el trabajo a nadie, no vengo a ponerme sobre nadie, vengo a abonar, a sumar y esto se trata de sumar nuevas personalidades”.