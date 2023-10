Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los concesionarios del transporte público en Tamaulipas cumplen una semana en su lucha por subir dos pesos el costo del pasaje para adultos y tres para estudiantes además de adultos con discapacidad o de la tercera edad, alegan son más de ocho años sin incrementar un centavo a su servicio, que dejó de ser costeable por lo caro de las refacciones y demás insumos para su operación, que además los dos anteriores gobernadores no cuidaron de las calles por las que pasan sus rutas, eso y muchas cosas más.

La petición si la vemos desde la óptica de los microbuseros resulta mesurada, hasta buena onda porque en ocho años la inflación ha ido al alza en más del porcentaje que solicitan, pero, porque hay un pero, también hay que decir que de ocho años a la fecha el servicio que prestan ha venido empeorando, unidades que se mojan más adentro que afuera cuando llueve, que dejan manchada la ropa e incluso la rompen, que se quedan descompuestas en todas partes, van saturados, causan accidentes por la forma como controlan las rutas en sus tiempos, es más, que a veces hasta se corre el riesgo de daños mayores por los accidentes debido a sus condiciones mecánicas, en cuatro palabras, los micros son chatarra.

Hay otra situación que debemos observar, en las familias también se sufre de la inflación, se pasa por problemas económicos y, aunque no lo crea, tres pesos adicionales por cada pasaje van a representar las tortillas, la leche o el huevo para un día de sus hijos, o más.

Igual hay que decirlo, en todos los aumentos aprobados en el pasado firmaron un compromiso por renovar su parque vehicular, en ningún caso cumplieron, la prueba esta en las calles de nuestras ciudades, salvo honrosas excepciones los micros dan vergüenza.

Entonces, pues lo ideal sería que el gobierno vaya pensando como adquirir ellos unidades nuevas o funcionar como aval a cambio de las concesiones de los transportistas para que todos los que requieran de un micro lo puedan adquirir, acompañada de esa acción, tiene que ser responsable la autoridad para hacer un análisis serio en cada ruta, que solo existan los camiones que se necesitan, que tengan recorridos que sean de beneficio para ellos y el pasaje, protegerlos para que no tengan gastos de más, cuidarles las calles por ejemplo y para que comiencen a operar temprano y hasta que ya no sean necesarios en la noche lo que ahora no sucede.

Por supuesto, hablar de microbuses y centavos siempre será doloroso para el pueblo, pero son una necesidad para ir a trabajar, a la escuela, a pasear incluso, así que son tiempos de resolver antes de que esta bomba explote…

AMERICO HABLA EN LA MAÑANERA… Como una distinción se tomó el hecho de que Américo Villarreal Anaya hablará en la mañanera a nombre de los gobernadores y en torno a la firma de un convenio de la federación con las Entidades en el tema de salud.

La verdad es un punto bueno, digo, ya por lo menos no se habla de Tamaulipas nomás por balaceras o asesinatos como en los gobiernos pasados.

SELLAN COMPROMISOS LUCIA AIMÉ Y ARNULFO… Con un afectuoso apretón de manos, la secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor y el líder de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, sellaron aquí, el compromiso de trabajar unidos por Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y establecieron una ruta de 16 pasos para continuar con la atención a las demandas laborales de los maestros tamaulipecos.

Esto sucedió hoy a las 13:00 horas, al concluir la mesa de trabajo celebrada en el Salón Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública, presidida por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Oscar Flores Jiménez y el coordinador de Relaciones Laborales del CEN del SNTE, José Nieves García Caro, quienes acompañaron, durante dos días, a los equipos técnicos del Comité Ejecutivo de la Sección 30 y la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Al término de las sesiones de trabajo, se firmó una minuta en la que se hicieron compromisos para que la Secretaría de Educación de Tamaulipas reciba el día 13 de octubre en sus instalaciones, la relación y documentación soporte de los pagos omitidos del 2019 a la fecha, para realizar el análisis y en su caso gestión, en no más de diez días.

También acordaron instalar el martes 17 de octubre una mesa de trabajo para darle seguimiento a la regularización de los techos financieros y asignación de vacancias.

Asimismo, la SET y la USICAMM establecerán un protocolo de atención para la movilidad del personal docente, que priorice la integridad y seguridad por situaciones de riesgo.

La SET también analizará la pertinencia de recategorizar a los asesores de inglés para otorgar una categoría docente.

La USICAMM, a su vez, consultará a la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP para contar a más tardar para el 23 octubre con un criterio homologado para los movimientos de permuta, de acuerdo a lo establecido en la minuta final que firmaron todos los representantes del SNTE , la SET y la SEP.

Por último, se dejó establecido que la secretaria de Educación de Tamaulipas y el dirigente de la Sección 30 del SNTE, mantendrán una comunicación directa, sin interlocutores, porque esto permitió en el pasado llegar a acuerdos, como la distribución de 1,342 horas para educación física, a los maestros de preescolar y primaria, cumpliendo además un compromiso adquirido por el propio mandatario con los docentes sobre ese tema en particular.

En todo momento quedó clara la mejor disposición del gobernador Américo Villarreal Anaya para atender las inquietudes y demandas del magisterio de Tamaulipas, ya que fue su gestión la que permitió que se desarrollara esta mesa de diálogo y trabajo, la cual concluyó exitosamente en la capital de la República y continuará en seguimiento en la entidad tamaulipeca.

IMPULSAN UAT Y CIEST DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) establecieron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer programas para la formación de los estudiantes e impulsar proyectos que contribuyan en el desarrollo económico y social de la región.

El acuerdo fue firmado por el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, y por el Ing. José Luis del Ángel Sosa, presidente del CIEST, ante la asistencia de integrantes del organismo empresarial en Tampico, Tamaulipas.

En su mensaje, el contador público Guillermo Mendoza destacó que en el nuevo modelo educativo de la UAT se busca fortalecer la vinculación con los sectores productivos, como es el caso de este convenio, que abre oportunidades a la comunidad estudiantil de realizar su servicio social y prácticas profesionales en las empresas asociadas al CIEST.

Sostuvo que la participación de los alumnos en las operaciones de las empresas será muy importante para el desarrollo de sus perfiles profesionales.

En ese contexto, dijo que la UAT trabaja para incorporar la educación dual con la finalidad de que los estudiantes, desde el inicio de su carrera, se involucren de manera directa en los sectores productivos.

De igual manera destacó la importancia de que, por medio de este convenio, la UAT aportará el trabajo de sus investigadores para los estudios especializados en el tema del agua en esta región del sur de Tamaulipas.

Por su parte, el presidente del CIEST, Ing. José Luis del Ángel Sosa, agradeció la disposición de la UAT para trabajar de manera conjunta con el sector empresarial del sur de Tamaulipas, en donde sobresale la elaboración del proyecto ejecutivo del sistema lagunario del río Tamesí.

Entre otros aspectos, el titular del CIEST resaltó la elaboración de propuestas que buscan incidir en el desarrollo turístico y en la salud, además de generar programas de vinculación académica.

Cabe señalar que en el evento estuvo presente el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT y como testigo por parte del CIEST, acompañó el acto el Lic. Luis Apperti Llovet, miembro del consejo directivo.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]