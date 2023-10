Por Agencias

Ciudad de México.- Es falso que murieran 16 pacientes de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a causa del huracán Otis en Guerrero, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien comparó esa mentira con la polémica ocasionada por la fotografía ganadora de un Pulitzer de Kevin Carter, en la que aparece un buitre frente a una niña en África.

“Se niega, me dicen que no es cierto”, dijo el mandatario federal mientras la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le indicaba que no se acredita dicha información luego de que el director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un recorrido por centros de salud de la institución en Acapulco.

Al referirse a la comparación para acusar que el periodista Carlos Loret de Mola informó con dolo, agregó: “Se quitó la vida, creo, en Brasil. Pero él, el fotógrafo, no aguantó la depresión a pesar del premio. Pero fíjese, cómo lo premian, ¿no?, para que vean la descomposición. Estamos hablando de los organismos de más prestigio en cuanto a la entrega de estas condecoraciones, son como algunos errores que han cometido los que entregan los premios nobeles de la Paz y otros errores”.

Del comunicador mexicano dijo que es un “periodista corrupto, que dijo que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos, 16 pacientes en el Seguro Social. Falso”, enseguida pidió mostrar la imagen de Carter que, dijo, “aunque es muy fuerte y doloroso, ayuda a entender lo que a veces hacen los periodistas y los medios mercenarios, los que no tienen ética y trafican con la pobreza, con la necesidad, con el dolor humano”.

Añadió: “¿Qué era Loret de Mola antes? Un periodista famoso, reconocido; a lo mejor por ustedes no, por la clase política no, pero para la mayoría de la gente sí, le creían, como otros periodistas, conductoras, conductores de radio, de televisión, encubiertos, cuando el propósito era la manipulación y ganar dinero por ese trabajo sucio, hacerse inmensamente ricos, con mansiones y departamentos de lujo en Rubén Darío y departamentos de descanso en el extranjero”.

Dijo que es parte de la enajenación de algunas personas por sistemas deshumanizados, en donde no importan los medios, sino los fines.

“Se puede mentir, se pueden inventar cosas, se puede calumniar, todo para destruir al adversario o para sacar provecho en lo personal. Es una degradación de la condición humana cuando se pierden valores, cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando no se actúa con rectitud, con integridad”, por lo que consideró que tiene que replicar de esta manera para que se entienda mejor.

El gobierno federal reconoció en cambio que el paso del huracán Otis dejó 27 personas fallecidas en la región de Acapulco, y tres desaparecidos, que son elementos de la Secretaría de Marina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la pérdida de vidas y envió el pésame a todos los familiares y destacó que fue por el efecto del huracán. “Me decía un comandante de la zona militar de Acapulco que un elemento del ejército estando franco en su casa se le vino encima una barda”. Dijo que más tarde se podrían dar a conocer los nombres de las víctimas.