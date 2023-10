Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por una razón personal me chocan las palabritas “austeridad”, “pobreza franciscana” y más los actos de violencia presupuestal hacías las instituciones que tengan que ver con justicia, democracia, educación o salud, porque finalmente regatear recursos a esos rubros daña al pueblo, digo, es claro que solo fortaleciendo esos temas los mexicanos tendremos la paz y seguridad que anhelamos, elegir buenos gobiernos garantizará buenos gobiernos, un sistema judicial fuerte significará que hará cumplir los derechos humanos de todos, mientras la educación y la salud son las únicas llaves de movilidad social dentro del marco de nuestras leyes, en forma digna pues.

Lo anterior viene a colación por las reformas que se pretenden hacer para eliminar 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial federal en México y le significan más de 15 mil millones de pesos, el grito en el cielo lo han puesto los trabajadores de los tribunales al argumentar que se les violentan sus derechos y demás, insisto, en este caso hay que estar del lado de los trabajadores, siempre y cuando, aclaro, pueda comprobarse que llegarán a ellos los centavos.

Ahora, también hay que decir, y quizá hasta remarcar, que el presidente Andrés Manuel cuando argumenta que debe darse la desaparición de esos fideicomisos es asistido por la razón, primero porque ya resulta una grosería lo que ganan jueces y magistrados, el sueldo de un mes de uno de ellos equivale al ingreso anual de un trabajador de salario mínimo, que los hay y por millones en México lindo y querido, y de verdad no habría ningún problema si lo desquitaran, pero ahí viene otro problema reiterado, invariablemente hay dudas sobre definiciones que toman estos personajes, por decirle algo, el juez que en Tamaulipas ordenó la reinstalación del Fiscal Anticorrupción a sabiendas de que es acusado de muchos delitos y de que no ha hecho nada en su cargo porque a quienes debe perseguir son sus excompañeros y a su amigo y exjefe Francisco N.

Reiterar, los trabajadores no tienen culpa de ese espíritu gandalla de sus superiores, si el dinero es para ellos que los respalden, mejor aún, que les pongan metas para premios, compensaciones, apoyos, que sus salarios no parezcan un despilfarro como hoy, y en esto también hay que ser insistentes, va la explicación y con datos, no opiniones.

El año pasado en México el 27 por ciento de los habitantes fueron víctimas de un delito, ¿qué significa?, pues que a uno de cada cuatro mexicanos le robaron, mataron un familiar, defraudaron, violaron o cosas peores, para estar en la sintonía de la fuente de información, del INEGI, los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.

“En 2022, las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, con 46 032; estado de México, con 36 583 y Querétaro, con 35 823. Los estados con las tasas más bajas fueron: Chiapas, con 14 111; Veracruz, con 17 129 y Tamaulipas, con 18 205”, dice el estudio en una de sus partes.

Y sin embargo lo peor que refleja el mismo no es la tasa de delitos sino la gran cantidad de los que no se denuncian, la cifra negra le llama el INEGI.

”En 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra.

“En 2022, del total de delitos ocurridos, solo 10.9 % se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021. El Ministerio Público (MP) o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3 % de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 % no se investigó (cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2022 fue estadísticamente inferior al que se presentó en 2021 (93.2 %)”.

Y siguen datos peores.

“De 69.3 % de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 % el resultado fue que no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, únicamente 1.2 % de los delitos cometidos tuvieron una represalia”.

Por supuesto, las encuestas del INEGI revelan que las personas no denuncian por desconfianza, creen que solo se pierde el tiempo, y se les ponen más trabas que soluciones en esos sistemas de justicia, si, en los mismos que ahora reclaman más dinero o que no les retiren sus prerrogativas.

Y por eso hay que decirlo, duele ver que se le regatea dinero a las instituciones de justicia, las que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, la educación o la salud, sin embargo, duele más que todo ese recurso no se refleje en el pueblo, en el bienestar de la gente, resumiendo, lastima que hasta hoy los dineros destinados a esos rubros parezcan solo un despilfarro de recursos…

RECONOCE PACO IGNACIO TAIBO LA FUL… El escritor y titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, participó en la Feria Universitaria del Libro 2023 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FUL UAT) en cuyo marco reconoció la importancia de este foro para el fortalecimiento de la promoción de la lectura en nuestro país.

Durante la conferencia que ofreció en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario de Tampico, sede del evento, el escritor resaltó también que la contribución de la UAT a la red de distribución de libros del Fondo de Cultura Económica ha permitido establecer una nueva librería en este campus.

Expresó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ha constituido como un importante referente en la promoción de la lectura a través de la Feria Universitaria del Libro, que por segundo año consecutivo organiza la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos.

En ese contexto, el director del FCE destacó que la FUL UAT, a dos años de su creación, ha tenido un importante crecimiento que le permitirá consolidarse en todo el estado de Tamaulipas y ser un referente en el país.

En su oportunidad, el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos le entregó un reconocimiento a Paco Ignacio Taibo II, y le agradeció el apoyo que ha dado el Fondo de Cultura Económica para la realización de este foro que se inició en Tampico y se ha extendido a Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.

Para cerrar su participación en la FUL-UAT 2023, Paco Taibo II comentó el libro “El fantasma de los hechos”, del autor italiano, Bruno Arpaia, obra que por primera vez se estrena en México. Presente en el evento, el escritor Bruno Arpaia compartió algunas reflexiones sobre su trabajo literario, y al concluir, el rector Guillermo Mendoza le hizo entrega de un reconocimiento por participar con la UAT en este importante espacio de difusión de la literatura y promoción de la lectura.

