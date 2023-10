Por Agencias

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, justificó el salario y prestaciones de los jueces del PJF y ministros de la SCJN, al considerar que un alto ingresos es vía para actuar con imparcialidad.

Invitada por miembros del Frente Cívico Nacional, que una hora antes habían anunciado que saldrán a las calles a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo hicieron con el Instituto Nacional Electoral, con la “ola rosa”, Gálvez enfocó su crítica por este y otros temas hacia Claudia Sheinbaum.

“Lo que hoy está en juego es nuestra democracia. Ustedes salieron a defender al INE y hoy estamos viendo el ataque hacia la Corte, para apoderarse de ella”.

Sostuvo que el pretendido recorte presupuestal de la Corte no es un asunto económico sino afectar a la que calificó como último reducto de la democracia.

“Hoy le están quitando 25 mil millones de pesos, que lo sacan subiéndole dos o tres dólares al petróleo, realmente el problema no es dinero sino atacarla. Yo veo que de repente dicen ‘miren, ganan aguinaldo de 300 mil pesos’, y que nos dicen del ex marido de la señora Sheinbaum que tomó portafolios con millones de pesos. Eso es ser bandido.

“Al menos los ministros y los jueces se ganan su salario trabajando, los que nos quieren dar clases de moral son los bandidos del pasado que tomaban dinero en efectivo, y nos vienen a decir que los corruptos son los jueces y ministros de la corte”, dijo.

Es bueno, añadió, “que tengan su salario digno para que puedan ejercer de manera imparcial”.

Los asistentes al encuentro “ciudadano”, como el empresario Claudio X. González, de inmediato corearon: “la Corte no se toca”.

En la primera fila estaba Santiago Creel, diputado panista, antes competidor de Gálvez, por el cargo de responsable del Frente Amplio por México, y hoy coordinador de su campaña, a la que se sumó el priísta Enrique de la Madrid.

Más adelante, en entrevista, Xóchitl se desmarcó de las protestas callejeras de sus seguidores.

“Yo no he planteado eso el día de hoy”, respondió.

Lo que sí destacó en su discurso y con la prensa es que es experta “en remontar” en las encuestas y que le gustaría tener un cara a cara con la ex jefa de gobierno, a quien acusó no solo de no tener autonomía sino que desde el gobierno, con recursos públicos, le están haciendo su “guardadito” para la campaña.

“La señora Sheinbaum va a salir solamente a lo que le digan que puede decir. Ella no va a poder decir nada de lo que no le autoricen”.

También enfiló hacia uno de los aspirantes de Morena a gobernar la Ciudad de México, Omar García Harfuch. “Lo tratan de vender como un héroe de la seguridad”, señaló.

Por otra parte, anunció que presentará “como senadora” un plan presupuestal alternativo, al considerar que la propuesta actual es un “guardadito” para la campaña presidencial de Morena.

“Vamos quitando todos los guardaditos para hacer el cochinito de Sheinbaum. En todas las dependencias hay dineritos guardados».

En Bienestar hay 50 mil millones de pesos que fueron identificados por el ex secretario de Hacienda, aseveró.

A Energía le etiquetaron 171 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, cuando dicen que ya la terminaron.

«Es una locura, un atraco, son unos bandidos», expresó.

Entonces les pidió “no irse con la finta” de que en el gobierno son honrados.

El Tren Maya iba a costar 120 mil millones y va en 500 mil millones, aseguró. (La Jornada).