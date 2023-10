Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué se burla con tanta facilidad el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, del Congreso y hasta de un Juez y la Fiscalía que le han liberado una orden de aprensión en su contra y se reinstala en su cargo con amparos bajo el brazo? Parece claro que tiene más conocimientos jurídicos y relaciones que sus perseguidores, eso de entrada, lo siguiente sería especular que son inútiles para armar un expediente quienes dicen perseguirlo y, para finalizar, igual se debe pensar mal y suponer que en realidad se actúa como en los viejos tiempos, simulando que se le quiere meter a la cárcel, pero siempre dejándole una ventanita legal para que se les escape, peor aún, para que se ría de sus enemigos reales.

Es un hecho que con la información que se ha dado a conocer el Fiscal Anticorrupción no solo no debería estar despachando nuevamente en su cargo, como lo presumió mediante un video publicado desde sus redes sociales, sino que deberían estar tras las rejas, metido en una celda pagando los delitos que se le puedan configurar por haberse autoindemnizado con medio millón de pesos, por haber pagado a su hijo cifras en miles de pesos sin que se sepa qué hacía en la dependencia que dirigió para desquitarlas, igual se le debería detener por los delitos que le resulten al haber reprobado los exámenes de control y confianza o, finalmente, por proteger a todos los delincuentes del sexenio pasado que nos robaron hasta saciarse y que él se niega a perseguir, que se niega siquiera a citarlos a declarar, no ha hecho nada por cumplir su trabajo.

En el video que publicitó, Ramírez Castañeda no solo se burla de quienes lo han tratado de destituir y meter a la cárcel al presumir que lo han restituido y amparado por las órdenes de aprensión en su contra, igual cínicamente se burla de todos los tamaulipecos en el cierre de este al decir que “actuaremos con firmeza”, como si realmente hubiera movido un dedo para hacer pagar sus saqueos a su amigo y exjefe Francisco N o a algunos de sus secuaces.

Pero bueno, su cinismo lo conocemos desde el momento que como Fiscal Anticorrupción no ha hecho nada para cumplir su encomienda, ni siquiera con las denuncias que ya documentadas le han presentado en contra de personajes del pasado, lo que sorprende es que cada día lo exhiba con menos pudor y con tanta impunidad.

Ahora pues, conocidos los casos, lo que sigue es exigir que se actúe rápido para ver que se puede hacer contra Ramírez Castañeda porque tanto daño que le hicieron los cabecistas, el sexenio pasado, a los tamaulipecos no puede quedar impune, alguien tiene que ponerse a pensar en la forma de limpiar esa fiscalía, por lo menos, brincarla en las actuales denuncias para que nos hagan justicia.

Reiterar, resulta bastante preocupante lo que hoy sucede en el caso del Fiscal Anticorrupción, increíble y hasta sospechosa la facilidad con la que Ramírez Castañeda se burla de sus presuntos perseguidores, lo más doloroso es que ese cinismo con lo que expresa las cosas también daña a los tamaulipecos que demandamos justicia por los malos tratos recibidos por quienes no terminan de irse.

Hoy el Fiscal Anticorrupción es el cinismo protegido por la ley, lo que dice en el video es una burla a los tamaulipecos que no hemos visto que nos haga justicia, ni siquiera poniendo por lo menos en el banquillo de los acusados al exgobernador y todos sus secuaces, y mientras eso sucede igual es preocupante que la otra parte ni siquiera han podido actuar en contra del Fiscal Anticorrupción, en contra de quien nos han dibujado como un corruptazo capaz de cualquier cosa con tal de proteger a los hombres y mujeres del pasado…

POR CIERTO… mientras las leyes o quienes las representan se niegan a acabar con el cabecismo parece que han surgido grupos dentro del PAN que serán más drásticos y le arrancarán el poder político antes de que los agandalle.

La lucha comenzó en el sur del Estado, allá los cabecistas ya intentan quitarle todo el poder del Partido Acción Nacional al alcalde tampiqueño Jesús Nader, la razón es que el alcalde jaibo tuvo la osadía de intentar ser candidato a senador ocupando el primer lugar en la fórmula de tal forma que su acceso a la cámara alta sea en automático, los cabecistas siguen soñando que Ismaelito, el hermano menor del exgober, es quien debe ir ahí, sobre todo para protegerlo otros seis años y que no lo metan al bote.

Pero Tampico solo es el ejemplo más visible de la lucha contra el cabecismo en el PAN, otros también con deseos de ser candidatos igual se están revelando en Reynosa, Victoria, El Mante, principalmente en Matamoros donde Lety Salazar dice que tiene muy buenos números para ganar esa plaza, eso por mencionar a algunos.

EMITEN CONVOCATORIA PARA PREMIOS A LA BUROCRACIA… Con la finalidad de reconocer la experiencia, trayectoria y permanencia de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas del Estado, y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Administración, siguiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, emite la convocatoria para el otorgamiento del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público.

Este premio es el reconocimiento que hace el Gobierno del Estado al personal por el tiempo efectivo de servicios prestados al 31 de diciembre de 2023 y consiste de una medalla, diploma y cheque para las y los servidores públicos con 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio.

En esta convocatoria puede participar el personal de las dependencias de la Administración Pública Central que cumpla los años de servicio antes mencionados, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, y podrán realizar el trámite ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en donde serán recibidas las propuestas hasta el día 24 de noviembre del año en curso.

Los interesados encontrarán más información en el sitio web www.tamaulipas.gob.mx/premiodeantiguedad o mediante un correo electrónico a

[email protected] y [email protected]

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]