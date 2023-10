Por Agencias

Ciudad de México.- Ante el paro de trabajadores del Poder Judicial Federal por la extinción de 13 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su palabra y aseguró que él mismo será garantía y aval a que no se tocarán sueldos ni prestaciones de los empleados.

Aseguró que éstos “están siendo utilizados, manipulados por los de arriba” para defender privilegios.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, propuso incluso que el Poder Legislativo etiquete el acumulado de poco más de 15 mil millones de pesos que hay en esos fideicomisos para que se destine a becas para 2 millones de niños de familias pobres y que incluso el dinero no regrese a la Tesorería de la Federación.

Al referirse nuevamente al tema, a pregunta expresa en la mañanera, el mandatario federal subrayó: “Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra, y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales, yo soy garantía que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”.

Consideró que si bien los trabajadores de ese poder están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo cual, dijo, ve bien, pero “no comparto su punto de vista, porque están siendo utilizados, manipulados, por los de arriba del Poder Judicial”.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el ajuste a estos fideicomisos es arriba. Y criticó que el ministro en retiro, José Ramón Cossío, promoviera de inmediato (ayer) un amparo contra la decisión aprobada por la Cámara de Diputados horas antes para eliminar esos fideicomisos; y lo acusó de proteger a corruptos.

“Es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios, y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales. Y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia, y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo”.

El tabasqueño expuso que los ministros, jueces y magistrados “no han hecho nada en beneficio del pueblo, nada en las últimas cuatro décadas, nada, al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del pueblo y a favor del saqueo de los bienes de la nación, eso es lo que han hecho”.

Por un lado, dijo, han afectado a trabajadores al permitir políticas laborales contraria a los intereses de los obreros, donde se les han arrebatado prestaciones, pensiones y otros derechos; han permitido la privatización del ejido, de las minas, del petróleo, de la industria eléctrica; y han otorgado amparos en favor de las empresas que se benefician con la privatización eléctrica.

“Luego protegen a delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de Genaro García Luna, es más, ahí trabaja gente de García Luna, el ayudante, el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (Norma Piña), era el brazo derecho de García Luna”. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).