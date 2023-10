Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desesperados, los concesionarios del transporte público en Victoria acordaron unilateralmente aumentar el costo del pasaje a pesar de que la Subsecretaría del Transporte no ha autorizado ajustes a la tarifa.

José Arturo Barrón, dirigente del Sindicato de Transportistas, Operadores y Concesionarios de Autos de Alquiler (STOCAA), afirmó que la situación económica de los dueños de microbuses es insostenible y muy delicada, pero la dependencia, que está consciente de la necesidad de aumento, solo está dando largas a este asunto.

“Desde que inició esta administración estatal se le ha estado solicitando reiteradamente el incremento de tarifas; el último incremento fue en el 2015 y por ley, cada año las autoridades, en coordinación con los concesionarios, debería estar analizando las tarifas, pero no se ha hecho”.

Comentó que los concesionarios hicieron sus estudios y los entregaron a la Subsecretaría del Transporte y a la Secretaría General de Gobierno, donde comprobaron que los gastos los han rebasado, además de que el precio de los combustibles y refacciones también se ha incrementado en estos ocho años.

Refirió que a su vez la propia Subsecretaría del Transporte también ya hizo los estudios correspondientes y coincide en la necesidad de aplicar ese ajuste tarifario.

“Hace un mes tuvimos la última reunión con el subsecretario José Armando Lara, fue cuando colocamos pintas solicitando el incremento, porque ya estábamos demasiado desesperados debido a que si no lo aprobaban prácticamente el transporte desaparecería; decían los compañeros: si no nos autorizan no vamos a llegar a diciembre”.

Después de esa reunión, el funcionario les pidió esperar una semana para resolverles favorablemente pero ya pasaron tres semanas y solo ha habido silencio de su parte, “entonces los compañeros se desesperaron y nos sobrepasaron y ya decidieron el aumento de dos pesos”.

El problema es tan grave que de 600 microbuses que deberían estar circulando solo unos 200 están trabajando, y eso se debe a la crisis que agobia al sector. “Y si continuábamos con esa tarifa desaparece el transporte”.

Reconoció que pudiera haber sanciones para quienes decidieron incrementar la tarifa sin el consentimiento de las autoridades, pero están dispuestos a correr el riesgo.

De hecho, en caso extremo, dijo que están dispuestos a entregar los microbuses al Gobierno del Estado porque “para qué los queremos si no nos reditúan”.

ORDENA SUBSECRETARÍA SUSPENDER SERVICIO A UNIDADES QUE AUMENTAN TARIFA

El subsecretario del Transporte José Armando Lara Valdés informó que el estudio socioeconómico para determinar el incremento a la tarifa del pasaje es real y lleva tiempo, por lo que pidió a los concesionarios esperar para conocer los resultados y determinar cuál será el aumento.

Dijo que después de que algunos microbuses empezaron a cobrar, de manera unilateral una nueva tarifa, incrementando dos pesos el costo del pasaje, los elementos del área de supervisión de la Subsecretaría actuaron en consecuencia y lograron retirar tres unidades “porque hay un manual de supervisión, es un trabajo que se tiene que ejecutar, no me tienen que hablar a mí para preguntarme si las van a retirar o no”

Indicó que en las siguientes horas sostendrá una reunión con un grupo de concesionarios y recalcó que el tema del análisis y el estudio para determinar el ajuste tarifaria aún sigue en la mesa de negociación.

“Tendré reunión con ellos para platicar porque sobre la mesa está todavía el análisis del incremento de la tarifa, tenemos que tener claro que el gobierno anterior no hizo nada, la tarifa tiene mucho más tiempo y no es algo que nomás se determine así porque sí”.

Aclaró que no se ha autorizado ningún aumento al pasaje y que tampoco hay una fecha exacta en la cual será aprobado ese ajuste.

“No hay nada aprobado por la dependencia ni por el ejecutivo”.

Por último, refrendó su compromiso de mantener puertas abiertas y de continuar con el diálogo con los concesionarios, los que han reconocido que antes era casi imposible poder acercarse con el subsecretario de Transporte en turno.