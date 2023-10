Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La directora de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Sergia Juárez Delgado, confirmó que los municipios de Matamoros, Reynosa y San Fernando son los que registran la más alta incidencia de casos de cáncer de mama, ya que en promedio se detectan entre 58 a 64 casos por cada cien mil mujeres y, en contraparte, Valle Hermoso, Padilla y Jaumave son los que menos casos tienen al día de hoy.

De igual forma, estadísticas de la Secretaría de Salud indican que Tamaulipas tiene una tasa de mortalidad de 25.0 por 100 mil mujeres, lo que lo sitúa entre los estados del país con mayor número de muertes por esta enfermedad.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra esta enfermedad, que se conmemora este 19 de octubre, recordó que en la entidad, durante el 2022 fallecieron 279 personas por cáncer de mama, es decir, se registraron en promedio 20 muertes por mes.

Según los números, Reynosa se mantiene en primer lugar por muertes a causa del cáncer de mama con 64, seguido de Matamoros con 58 y Nuevo Laredo con 38.

De esta cifra, se precisa que el 50 por ciento era derechohabiente del Seguro Social, 35 por ciento fue atendido por la Secretaría de Salud, 32 por ciento por el ISSSTE y 7 por ciento en los hospitales de PEMEX.

Y en el período comprendido de enero a agosto de este año ya han fallecido 174 mujeres por cáncer de mama, con una tasa de mortalidad de 15.4 por 100 mil mujeres mayores de 25 años; el promedio de edad al momento del fallecimiento es de 60.9 años.

La Secretaría de Salud reportó además que durante el año pasado se practicaron 38 mil 996 exploraciones clínicas de mama, 18 mil 720 mastografías en mujeres de 40 a 69 años, dos mil 596 estudios complementarios por ultrasonido y 332 biopsias; logrando detectar 258 casos nuevos, de las cuales 220 mujeres fueron atendidas en el Centro Oncológico de Victoria y Nuevo Laredo.

EL 70 POR CIENTO DE CASOS SE DETECTA EN ADAD AVANZADA

Por su parte, el director del Centro Oncológico de Tamaulipas, Francisco Alberto Velazco Canseco dio a conocer que durante el presente año se han atendido 146 nuevos de casos de cáncer de mama, 145 en mujeres y uno en hombre, estadísticas similares a las del año pasado.

“La proporción de 100 mujeres y un hombre se está dando; la prevalencia es más o menos igual a la del año pasado pero definitivamente es el motivo de consulta número uno en este centro oncológico, donde el cáncer de mama en cuanto a las atenciones e intervenciones ocupa el 45 por ciento”.

Dijo que lamentablemente en Tamaulipas, al igual que en el resto del país, las mujeres son diagnosticadas en etapa tardía, lo que hace más difícil su recuperación porque conlleva a tratamientos más complejos y costosos.

“Lo que hemos visto es que se siguen diagnosticando, la mayoría de los casos, en etapa avanzada, de manera que el 70 por ciento se detecta en etapa 3 y 4 ya cuando está muy avanzado el cáncer”.

Destacó que lamentablemente los malos hábitos alimenticios así como el síndrome metabólico son factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama.

“Lamentablemente somos individuos que tenemos una predisposición a un síndrome metabólico, o sea tendemos a tener obesidad, hígado graso, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y todos estos factores son más propicios para incrementar riesgo de cáncer”

En promedio mensual esta unidad genera mil consultas de todo tipo de cáncer, como el de piel, de mama, el cervicouterino y el de ovario.

Subrayó que para garantizar una atención de calidez y calidad, en esta administración estatal se han contratado a tres especialistas más.

“Afortunadamente este centro tiene nuevos especialistas; fue una de las visiones del doctor Américo Villarreal, de que se le diera prioridad al área de oncología y se hizo un análisis del déficit de especialistas y a través del secretario de Salud se pudieron realizar las contrataciones pertinentes para poder dar ese tipo de atención, de calidez y de calidad”.

Velazco Canseco confirmó que el primer lugar en cuanto a casos de cáncer de mama lo ocupa el estado de Colima, seguido de Tamaulipas. “Entonces lo que se debe hacer es primero la prevención, que es la herramienta con mayor éxito para evitar una enfermedad; y definitivamente hacer ejercicio nos mejora nuestro estilo de vida, no fumar, el no consumir alcohol el que las mujeres lacten; eso tiene un efecto protector y de alguna forma con estos cambios de hábitos y tener estilo de vida saludable repercute en el síndrome metabólico, cambiar los hábitos disminuiría riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares y otras no transmisibles”.

Por último, respecto a los medicamentos para las y los pacientes con cáncer, el director del Centro Oncológico aseguró que al inicio de esta administración, el pasado mes de noviembre, se invirtieron 35 millones de pesos en la compra, lo que garantiza un 85 por ciento de abasto.