Ciudad de México.- El publicista Carlos Alazraki informó que su canal Atypical Te Ve tiene problemas financieros porque no recibe apoyo de empresarios, por lo que pidió a su audiencia una aportación de 25 pesos.

Alazraki, crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la situación financiera por la que atraviesa su plataforma en una de sus transmisiones por YouTube, en la que estuvo acompañado por el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano.

“Atypical está entrando en un camino bastante peligroso financiero, por una razón: no estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios”, dice el publicista en el video que este fin de semana se viralizó en redes sociales.

“Yo no critico a ningún empresario, es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar, pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote como no tienen idea”, afirmó.

Con procacidad Lozano le dijo “saco en conclusión que estás preocupado, y Alazraki respondió: “muy”.

En ese momento Alazraki reveló que consultó con asesores financieros, quienes le propusieron solicitar la cooperación de la audiencia.

“Entonces fui con unos asesores financieros y les dije ‘¿qué hago, cómo podemos hacer?’. Y una idea que se les ocurrió y que les estamos preguntando a ustedes es si ustedes quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos para que Atypical siga sobreviviendo y viviendo muy fuertemente”.

Reiteró que muchos empresarios ya le aseguraron que no los apoyarán. “Si ustedes pueden ayudarnos Dios se los va agradecer”, dice Alazraki mientras en el video se ve una cuenta bancaria a la que se puede transferir.

Atypical se distingue por contar entre sus invitados frecuentes a políticos opositores al gobierno de López Obrador.

El video fue difundido por cuentas afines a la Cuarta Transformación que criticaron al publicista. (Apro).