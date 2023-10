Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El victorense más felicitado de la presente semana sin darle muchas vueltas será el ex presidente municipal y ex gobernador Eugenio «Geño» Hernández Flores en razón de que este martes 17 estará de cumpleaños.

De su biografía personal hay que señalar que muy jovencito, a los 13 años, terminando su primaria dejó el hogar paterno en Cd. Victoria, yéndose a vivir a Monterrey a hacer su secundaria en el Colegio Regiomontano. Allá siguió hasta que a sus 22 años se recibió de ingeniero civil en el Tecnológico de Monterrey, incorporándose entonces a la empresa Petróleos Mexicanos.

Eugenio Hernández es hijo del capitán Eugenio Hernández Balboa (+), victorense; y de la señora Susana Flores de Hernández, dama bajacaliforniana, nacida en La Paz. Como periodista he de decir que a los tres (Geño padre, Geño hijo y Sra. Susana), he tenido oportunidad de entrevistarlos sobre su vida y su visión de la vida. Es decir lo que se llama «entrevista de semblanza».

La primera fue por iniciativa propia, y las siguientes por orden de mis directores editoriales.

A finales de los años 80tas (ya llovió, aunque poco) como encargado entonces de la sección Sociales y Culturales de El Diario de Victoria, me di a la tarea de presentar cada domingo una entrevista dominical con gentes destacadas de la vida cultural y política de la capital.

Está escrito en el preámbulo de la entrevista con el capitán Geño: «Preocupado estaba la mañana del viernes que acudí con el director de Turismo del gobierno manautouista. Alguien, no recuerdo quien (pero ahora es el delegado de Gobernación) a última hora había cancelado una entrevistan que debía ser publicada en domingo».

«Conté mi preocupación al capitán Eugenio Hernández Balboa, solicitándole tímidamente una entrevista, que él tuvo a bien otorgarme».

En los sexenios de Don Enrique Cárdenas González (+) y Emilio Martínez Manautou (+), este personaje fue Director estatal de Turismo. Tenía la costumbre de estar en su oficina de la Torre de Gobierno «López Portillo» siempre con la puerta abierta. «Siento que uno debe ser accesible a la gente», me explicó.

«No me considero un político. Yo más que nada practico las Relaciones Públicas». Y me dijo que la gente sólo le hace «cortones» a los políticos cuando éstos, al haber estado en el poder, fueron arrogantes y prepotentes…»Yo te puedo decir que aunque estuve fuera en el gobierno de Manuel Ravizé, a mí nunca, la gente o los políticos, me hicieron el vacío».

La entrevista con Hernández Flores me fue ordenada cuando este era mencionado para ser candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, cargo que finalmente alcanzó.

La entrevista con la Sra. Susana me fue ordenada para incluirla dentro de la serie «Las mujeres cercanas al Poder», donde también se incluyó a Doña Bertha del Avellano de Cárdenas (ex primera dama del Estado), a Sra. Marcia Cano de Muñoz (madre de Manuel Muñoz Cano, hoy dirigente estatal del Partido Verde), a Sra. Colda Rodríguez de Rivera(+) ex esposa del ex rector de la UAT Rubén Rivera Sánchez, y madre de Gustavo Rivera, quien ostenta Récord Guinness como ex gerente de Comapa (2 veces ) y ex secretario del ayuntamiento, tanto con Pascual Ruiz (+)y Álvaro Villanueva.

Así las cosas. Es semana de cumpleaños del estimado ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

2.- Les comparto que el GobTam de Américo Villarreal puso en marcha una nueva fase del programa de bombardeo de nubes, a fin de aprovechar las condiciones meteorológicas que se han pronosticado y propiciar lluvias.

El secretario de Desarrollo Rural, médico Dámaso Anaya Alvarado encabezó reunión en el hangar del Gobierno estatal con el jefe de Protección Civil, Luis Gerardo González, así como con los representantes de la empresa encargada de la estimulación de lluvias, Adalberto Mústieles y Alejandro Vázquez, así como los capitanes Oscar H. Ramírez y Carlos González, y tomaron la decisión de realizar el vuelo en un polígono de nueve municipios de la región cañera y den centro de la entidad.

«Tláloc» se llama el avión Turbocomander 840, propiedad de GobTam, que se aplicó en propiciar lluvias. NOS VEMOS.

