Por Agencias

Ciudad de México.- La senadora panista Josefina Vázquez Mota reveló que el expresidente Felipe Calderón la traicionó en las elecciones presidenciales del 2012, cuando ella fue candidata por el Partido Acción Nacional (PAN).

Entrevistada por La Lista, se vanaglorió de haber sido la primera candidata presidencial en la historia de México, aunque fue abandonada por los panistas, quienes apoyaron al priista Enrique Peña Nieto.

Dijo que Calderón no la apoyó pese a que militaban en el mismo partido, pues los gobernadores panistas tenían, en ese entonces, la instrucción “desde arriba”, es decir, desde Presidencia, de no apoyarla en sus actos de campaña en diversas entidades gobernadas por el albiazul.

Para Vázquez Mota, Calderón apoyaba a Ernesto Cordero, aspirante interno que perdió contra Vázquez Mota.

“No ganar es todo un desafío, pero las traiciones y el abandono… la instrucción que los gobernadores habían recibido desde Los Pinos o de la gente de Calderón fue: el apoyo es para Ernesto Cordero y no para Josefina Vázquez”.

Pese a la orden, algunos gobernadores la apoyaron desde la comodidad de sus hogares, a escondidas.

“Yo fui a visitar varios estados gobernados en ese momento por el PAN y los gobernadores no se hicieron presentes. Pero más de uno me invitó al final de mi gira a visitar a su familia. Eso fue en la precampaña, antes de la elección interna.

“Fueron momentos muy particulares porque cuando cruzaban las puertas de sus hogares había mantas, globos, pero lo tenían que hacer a escondidas, en el interior de sus hogares”.

Pasando la elección presidencial, dijo Vázquez Mota, Calderón la invitó a una reunión privada donde le pidió disculpas por su traición y por no respaldar su candidatura presidencial.

“Me costó mucho trabajo ese encuentro, pero finalmente se dio en la terraza, afuera de su oficina en Los Pinos. Él me pidió una disculpa porque me dijo en ese momento: yo no te acompañé, te quiero pedir una disculpa porque yo te traicioné”. (Apro).