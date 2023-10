Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para quienes les gusta especular en la política es sencillo conseguir candidaturas o cargos a quienes el pasado viernes en Tampico se tomaron fotos con la casi candidata de Morena a la presidencia de la República, con la doctora Claudia Sheinbaum, la verdad es que hasta hoy solo se ha reconocido el trabajo de pocos, pero más real es que resulta un movimiento tan incluyente que obligará a estar pendiente del mismo hasta ver su final, allá por el mes de junio del próximo año.

Vaya pues, hasta hoy los metidos hasta el tuétano del movimiento son Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse Ferrel, dos de los poquitos que pueden presumir como realidad que la doctora los ubica, les agradece el trabajo y ya los colocó en sus querencias y coordinar, la foto del primer evento que tuvo Claudia en Tampico es más que ilustrativa en ese aspecto.

Concretando, no tienen nada seguro ni gozan del cariño de la candidata los que se mandaron hacer boletines, le insisto, tampoco los que se tomaron fotos con ella alrededor del evento, a su llegada o partida, e incluso en algún saloncito del hotel en el que estuvieron trabajando, vaya, se han equivocado al pensar que llegarán a la mesa servida nomás porque tienen un amigo que conoce al equipo de la candidata o algo parecido.

Es el caso de Mario Ramos, por ejemplo, un personaje que es bueno para las relaciones personales en lo cortito, que logró engañar a Gustavo Cárdenas quien le regaló los puestos que quiso, que luego se hizo amiguísimo de Ismael García Cabeza de Vaca con los mismos fines, con esos “amiguitos” o con esos “méritos”, fue como logró ser regidor, Diputado federal, aspirante a alcalde de Victoria y, también, perdedor de una contienda para diputado local cuando se dieron cuenta quién era, en realidad la gente no lo quiere, de traidor no lo bajan.

Obvio, hubo otras adhesiones al proyecto de Claudia que se dieron en Tampico y son buenas, sin embargo, esta que comentamos es para el análisis porque resulta una verdadera llamada de atención para quienes mandan en el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Sheinbaum, les obliga a tener más cuidado en lo que sigue, a analizar y cuidarse todo lo posible sobre quienes son invitados a acercarse tanto a la candidata como al presidente del partido en el poder ya que el hacerle creer a la gente cosas puede perjudicarlos y no se crea que tienen tanto margen de error o para acciones tan audaces.

Me explico: en realidad Mario Ramos por más exdiputado federal que sea lo único que le abona al proyecto de la Cuarta Transformación son odios, la sensación de que ya transaron con el cabecismo, que le pueden dar impunidad a quienes el pueblo demanda manden al bote, ¿lo duda?, revise las redes sociales, las fotos de este personaje con la casi candidata solo provocan comentarios negativos, reproches, dudas, acusaciones incluso.

Y no, no se equivoque, pasar de un partido a otro no es criticable, puede resultar hasta aplaudible para políticos buenos y a quienes les cierran las puertas las mafias de sus organizaciones, porque la gente los respalda o por lo menos les tiene confianza, el problema es cuando andan de partido en partido por ambiciones vulgares, tratando de ocupar espacios que otros se han ganado con mucho trabajo, intentando tumbar a personajes que obtuvieron triunfos incluso en contra de denostaciones y ataques que hacía el que ahora pretende mandarlos a la banca, Mario Ramos, ahí están sus publicaciones todavía de hace poco tiempo de este personaje que pasó por Movimiento Ciudadano, el PAN y va ahora por Morena.

Algo más, el cambio de Mario Ramos a las filas de Claudia es como ponerle piedras en el zapato al movimiento, no representa votos, a todos los quedó mal cuando ocupó cargos, resultó un traidor a quienes lo patrocinaron, al pueblo lo traicionó y, si ello fuera, poco, la sangre pesada del exdiputado federal es un problema, tan lo es que no fue capaz ni siquiera de ganar una elección de Diputado local teniendo a todo el gobierno a su favor, claro, por supuesto, debe ser bienvenido al proyecto de Sheinbaum, pero también le deben dejar claro, a él y a los seguidores de la Cuarta Transformación, que para ganarse la confianza comenzará desde abajo y no solo él, sino todos los otros que se suman a los de guinda, que son parecidos y tienen un pasado similar…

DEBEN PONER A JALAR A DE PROTECCIÓN CIVIL… hace poco más de un mes, por fortuna en periodo de vacaciones, se colapsó una techumbre en un colegio de la capital de Tamaulipas, el accidente causó daños menores, pero habría sido una tragedia si sea registrado en septiembre, por ejemplo.

Este domingo se derrumbó una iglesia en Madero, está si una tragedia, al parecer en plena misa, presuntamente con muertos y heridos, conclusión, ya se debe poner a trabajar el de Protección Civil en el Estado y los que ocupan esos espacios en los municipios antes de que algo peor suceda…

LE APUESTA GOBIERNO A CAPACITACIÓN POLICIAL… Como parte de la evaluación de competencias básicas, elementos de la Guardia Estatal se encuentran perfeccionando el uso del bastón policial PR-24, instrumento empleado en la restricción de un presunto responsable.

Actualmente 95 elementos con una antigüedad de entre dos y 15 años de servicio dentro de esta corporación policial reciben dicha capacitación a fin de certificarse en las competencias básicas.

“Lo que buscamos es que tenga la destreza el elemento para poder usar técnica de control y sujeción de un probable responsable’’, manifestó el Policía Tercero Dennis Jezimar Durán Ríos, instructor operativo.

Agregó que el objetivo primordial de esta capacitación, es brindar una mejor atención a la ciudadanía, con una práctica apegada al respeto a los derechos humanos con técnicas que permitan una detención y control del probable responsable aplicando la menor fuerza y mayor efectividad para el elemento.

FOMENTA UAT LA LECTURA… Al inaugurar el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, aseveró que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) seguirá buscando mayores espacios para fomentar la lectura entre todos los universitarios.

En evento realizado en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector Guillermo Mendoza inició las actividades mediante la firma de un acuerdo con el director de la Red de Librerías EDUCAL, Fritz Glockner, y presidió la instalación del Comité Universitario de Fomento a la Lectura.

En su mensaje, destacó que este programa se ha generado en el marco de las actividades de la Feria Universitaria del Libro (FUL UAT), cuya actividad tiene como gran aliado al escritor e historiador Fritz Glockner, para desarrollar un importante esfuerzo de promoción de la lectura.

Sostuvo que la idea de contar con un programa permanente de fomento a la lectura es generar ese amor hacia un hábito que es muy importante para el desarrollo intelectual de cualquier persona.

Indicó que, además de buscar inducir a los estudiantes en esta dinámica, es algo que también se pretende extender a la población en general.

En ese contexto, dijo que el programa estará todo el año en forma permanente, a través de talleres con expertos que lo imparten en diferentes plataformas.

“Queremos que sea una filosofía habitual de la UAT estar siempre buscando el fomento a la lectura, porque sabemos que es tan valioso para nuestra población”, asentó.

Por su parte, Fritz Glockner agradeció al rector la oportunidad de colaborar en estos esfuerzos, y expresó su beneplácito por esta iniciativa de la UAT: “La lectura es una fiesta más allá de lo académico, más allá del conocimiento, más allá de la obligatoriedad de la palabra impresa y lo convierta en eso, en el placer, en la fiesta, es un deleite”, añadió.

Durante el evento, el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, secretario de Vinculación, expuso los motivos del acuerdo realizado con la Red de Librerías EDUCAL, y subrayó la oportunidad de concretar este proyecto derivado de la Feria Universitaria del Libro que organiza la UAT en las sedes de Victoria, Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo.

El Comité Universitario de Fomento a la Lectura está integrado por autoridades universitarias y representantes de cada facultad, unidad académica y escuela, y, dentro de sus primeras actividades, se programó un taller de capacitación impartido por el escritor Fritz Glockner y la Mtra. Cecilia Márquez Rojas, especialista en promoción de la lectura.

En la firma del acuerdo estuvieron también, la secretaria académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González y el Dr. Venancio Vanoye Eligio, representante de la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Mariana Zerón Félix.

