Por Agencias

Morelia, Michoacán.- La titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, detectó que hay mil 16 trabajadores que no fueron reconocidos en ningún centro de trabajo, es decir, “no sabemos dónde andan”.

En conferencia de prensa advirtió que los docentes que no justificaron su situación laboral o ausencia de sus aulas se les iniciará un trámite administrativo y jurídico para darlos de baja.

“Se detectó que mil 16 trabajadores no fueron reconocidos en el centro de trabajo donde cobran, motivo por el cual desde el 1 de octubre se les cambió la modalidad de pago para que acudieran a las oficinas centrales por su cheque. De esta cifra, 688 trabajadores de la educación acudieron a ventanilla a demostrar dónde están, y el resto, que no justificó su situación laboral o ausencia no cobrarán y comenzará el trámite administrativo y jurídico para darlos de baja.

Molina afirmó que aproximadamente 15 por ciento de los más de 60 mil empleados laboran en un centro distinto al que cobran, la mitad son maestros, porque muchos se cambiaron sin permiso de la autoridad, impulsados por liderazgos gremiales, y así fue durante décadas, antes de 2019 cuando entró en vigor la reforma educativa.

Además, subrayó Molina, se tienen mil 500 juicios laborales, que por diferentes razones muestran alguna irregularidad de maestros y empleados administrativos. “Decir que el daño al erario público que han generado no es menor, en el sentido donde hay una trampa judicial donde litigaban para que la Secretaría los despidiera y un aparato interno los ayudaba, pero eso cambió, de ahí tantos juicios laborales.

Sostuvo que las diferentes secciones sindicales durante décadas causaron graves daños a la educación, en contubernio con autoridades educativas que provocaron un total desorden que dañaron principalmente a la niñez.

La funcionaria estatal informó que han sido integrados 3 mil 200 docentes en aulas donde no había maestro. Además, se están renovando más de 3 mil pantallas que atienden alumnos de telesecundaria y telebachillerato que tenían todavía televisión de bulbos y un sistema de antenas deficiente. (Ernesto Martínez Elorriaga/La Jornada).