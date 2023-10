Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- La coordinadora nacional de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, demandó a las y los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones del 2024, unidad “por encima de todo” en una visita que hizo a Morelos.

Lo anterior lo pidió en un acto masivo que encabezó este miércoles en el municipio de Jiutepec, en donde estuvieron las y los seis aspirantes y unos dos mil morelenses.

“Hay cuatro tareas que tenemos que cumplir, la primera es la unidad, porque la único que puede hacer que nuestro movimiento no triunfe es la desunión, es la división, y por eso les digo compañeros, a mí no me gusta que algunos le chiflen a otro compañero, o le hace bu a otro compañero; eso no es de aquí, el movimiento debe de estar unido, y todos los que somos parte de este movimiento, somos parte de la transformación”.

“Este es un movimiento muy amplio, quien quiera que el movimiento se haga chiquito, se cierre, pues es que no quiere la transformación en México, es que no quieren sumar a más personas, por eso lo primero es la unidad”, dijo la aspirante presidencial.