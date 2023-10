Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno federal elevó este sábado a 39 muertos y 10 desaparecidos el saldo dejado por el huracán Otis en Guerrero, al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su compromiso es que “Acapulco va a volver a estar de pie”.

En una transmisión desde Palacio Nacional, realizada a través de las redes sociales, el mandatario sostuvo que la reconstrucción de Acapulco debe iniciar lo más pronto posible y señaló que se pondrá especial atención en la seguridad para evitar robos en la región afectada por el impacto Otis, uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Pacífico mexicano.

Tras señalar que hay presupuesto suficiente para atender el desastre y apoyar a la población, López Obrador se contactó vía telefónica con integrantes de su gabinete, equipo que se encuentra en la zona de desastre y explicó que él no acudirá a Acapulco a menos que sea necesario, porque no quiere que las labores de emergencia se conviertan en un espectáculo.

Frente a las críticas que ha recibido por este motivo, dijo: “No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera, y si es necesario, voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes, lo más importante son los hechos, no palabras”.

Al dirigirse a la población afectada, el jefe del Ejecutivo prometió que “no van a quedarse sin el apoyo, no van a quedarse desamparados, vamos a apoyar a todos los que perdieron sus viviendas, sus enseres domésticos, sus aparatos electrodomésticos” y dijo que se enviarán despensas, que se ampliarán los programas de Bienestar, que ya sostuvo reuniones con miembros de su gabinete económico y con banqueros para que se otorguen créditos baratos a los damnificados, y que conversó con directivos de aseguradoras, que se comprometieron a pagar a los afectados 40 por ciento de las sumas que tengan aseguradas sin ningún trámite y el resto conforme se hagan las revisiones correspondientes.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó en la llamada que los fallecidos no han sido identificados, por lo que no descartó que algunos de los desaparecidos podrían estar entre los muertos y dijo que continúan las labores de búsqueda.

Agregó que hay mil servidores de la nación, coordinados en el terreno por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que están visitando casa por casa a la población de la región para hacer un censo de daños que fue instruido por López Obrador.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a quien López Obrador le instruyó que se le ponga especial atención a la seguridad en la zona y que se instalen retenes para evitar los robos, dijo que se han repartido a la fecha 8 mil 170 despensas y 16 mil 80 litros de agua a las colonias más afectadas por la tormenta.

Añadió que en el transcurso de este sábado llegarían 20 mil despensas adicionales, que serían distribuidas por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Ayer, dijo, quedó establecido un centro de acopio en Mundo Imperial, donde se están concentrando los insumos que se repartirán hacia la población. “Ahí llega todo lo que venga de la Ciudad de México de ayuda, a reserva de que también tenemos el centro de acopio que está en la 35 zona militar, en Chilpancingo”.

Expuso que los puentes aéreos están funcionando. “El viernes hubo 8 operaciones aéreas, que trasladaron 9 mil despensas y mil litros de agua, que se distribuirán este sábado”, señaló. El presidente dijo que no es verdad que se esté impidiendo el paso a Acapulco a los ciudadanos que llevan apoyo y donativos a la zona y pidió al jefe sector militar que informara sobre el tema. Sandoval dijo que ayer hubo puntos donde quienes llevaban apoyo pudieron haber sido retenidos, debido a que se estaba organizando la recepción y distribución de la ayuda.

El secretario Sandoval agregó que “este sábado ya se estableció la Guardia Nacional en la caseta de La Venta, donde se colocó un letrero grande para informar a quienes van a Acapulco con donativos que tomen la desviación que lleva hacia Punta Diamante y de ahí se dirija a Mundo Imperial”.

El funcionario aseguró que “hay una comunicación hasta cierto punto normal entre la Ciudad de México y la torre de control” del Aeropuerto Internacional de Acapulco, el cual, dijo, “en un 90 por ciento ya está operando normalmente, únicamente en vuelos diurnos, en vuelos nocturnos todavía no, porque no se ha restablecido en un cien por ciento la electricidad en el aeropuerto”.

Sobre el servicio de luz, López Obrador reportó que éste ha sido restablecido en 55 por ciento por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se cayeron 35 torres de alta tensión y ya se instalaron de nuevo 15 de ellas”, dijo, y agregó que de 550 mil usuarios de la zona afectada, cerca de 280 mil ya tienen servicio eléctrico, según un reporte de la CFE, organismo que dispuso de alrededor de 2 mil trabajadores para estas labores.

El mandatario agregó que “se está reestableciendo lentamente el servicio de telefonía” y pidió al empresario Carlos Slim su ayuda para las reparaciones necesarias.

La gobernadora Evelyn Salgado agradeció a López Obrador su ayuda y dijo que los tres niveles de gobierno están “trabajando a marchas forzadas” y que anoche se logró rehabilitar al cien por ciento vialidades como el Boulevard de Las Naciones.

López Obrador indicó que seguirá haciendo este tipo de conferencias diariamente y dejó abierta la posibilidad de emitir un nuevo mensaje esta misma tarde, con el fin de, dijo, contrarrestar la desinformación que ha circulado sobre la gestión de su gobierno ante la tragedia.

“Es importante que ustedes conozcan lo que sucedió y lo que estamos haciendo para enfrentar esta emergencia, porque hay mucha desinformación, mucha politiquería, quieren usar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores, que son muy viles, los conservadores zopilotean, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos, lo que quisieran es que hubiese muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho, sacar raja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México”, dijo el mandatario.

Dijo que las versiones difundidas por ex presidentes como Vicente Fox o Felipe Calderón, “seudointelectuales” y medios de comunicación que afirman que no hay atención a la población afectada y que todo está fuera de control son “puras mentiras”.

“Estamos actuando como nunca se había hecho, estamos en muy poco tiempo enfrentando los problemas que ha dejado este huracán”, sostuvo López Obrador. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).