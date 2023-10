Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aferrarse a creer que la corrupción, impunidad, incluso la violencia o la baja calidad en los servicios de salud o educación son los peores problemas de los mexicanos nos ha costado muy caro, nos mantiene estancados, nos causa retrocesos cuando se presentan tragedias o cuando se vienen los cambios de gobierno municipales, estatales o el federal ya que los gobernantes han caído invariablemente en la tentación de poner su fierro en cada acto, por lo menos, a pintar todo en lugar de cambiar la situación de fondo.

Pero le decía, creer que esos son nuestros peores problemas es un error, en realidad estos males únicamente son consecuencia de lo que sucede en la política mexicana, seguimos votando por filias y fobias, por lo que dicta el corazón o la cartera, ni por error volteamos a ver las propuestas de los candidatos, ni por error nos asomamos con seriedad a las políticas públicas de los gobiernos en funciones, nunca estudiamos sus historias y eso nos mantiene como idos de este mundo.

Hoy, por ejemplo, la tragedia provocada por el huracán Otis lo más que ha motivado es un enfrentamiento verbal o de mensajes vía redes entre morenistas y sus enemigos acusándose de la desaparición de fideicomisos o de nulos trabajos para haber evitado la situación, no entienden que no entienden.

De que le habló, pues que apenas los científicos están en su lucha por explicarnos (y hacer entender a los políticos) que fue un fenómeno nunca visto en la historia moderna, que el poder del huracán creció en la misma bahía de Acapulco donde generalmente tienden a disminuir su poder o desaparecer, que incluso se estacionó, también extrañamente, por muchas horas, en resumen, los conocedores tratan de hacernos ver con claridad que es parte de un cambio climático que, ni por error, se trata de combatir con seriedad porque casi no se habla en tiempos de precampañas o campañas, como hoy.

Tienen razón en observar con inquietud las cosas, porque lejos de tratar de proponer ante el infortunio los partidos políticos andan como buitres en la rapiña de votos, lucrando con la tragedia, nada nuevo, y eso es lo preocupante.

Porque además lo del huracán solo es el ejemplo de hoy, igual se pelean por tragedias en salud como la pandemia que vivimos con el COVID, en la baja calidad de la educación que arroja niños reprobados, en las matanzas que hemos visto o vemos por todos este México lindo y querido.

Ahogado el niño lejos de tratar de tapar el pozo para evitar nuevos casos pareciera que los partidos políticos buscan más muertos, que necesitan golpear a los gobiernos opositores para convencer al ciudadano de que son peores de lo que ellos hicieron o están haciendo con el poder y el dinero público.

Con lo dicho, no hay más que comenzar entender que ha llegado la obligación de participar en la política y no solo para ir a votar, que ha sido uno de nuestros peores errores, no, se tiene que iniciar con analizar perfiles, luego observar historias de las candidatas y los candidatos, con esos dos elementos tendríamos un mínimo de garantías o por lo menos de conocimiento de lo que podrán hacer una vez electos, después se tiene que ir más allá, se debe acompañar a los gobernantes y apoyarlos siempre, no para aplaudir sino para reforzar el trabajo bueno, proponer en las dudas, denunciar en las fallas.

La tragedia de Acapulco nos debe motivar a no dejar la política solo en manos de los partidos políticos, ya vimos que nunca han de cambiar, por eso le insisto que son tiempos de entrarle, son tiempos de elegir buenos gobernantes para tener buenos gobiernos, son tiempos de poner las barbas a remojar antes de que nos toque algo similar a nosotros…

OTRA VEZ EN LA MAÑANERA… Tamaulipas ocupó espacio en la conferencia mañanera que desde Palacio Nacional transmitió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó el futuro promisorio que tiene la entidad por las millonarias inversiones que están llegando, particularmente al sector energético.

“Tamaulipas significa un gran Estado, tiene un futuro promisorio”.

“Los inversionistas saben muy bien en donde no tienen riesgo sus inversiones y en donde hay futuro, lo saben perfectamente”, subrayó AMLO, para enfatizar que el Estado brinda condiciones óptimas al capital y debido a eso se instalan empresas en el norte, centro, y sur de la Entidad.

Dijo que esa situación es parte del trabajo de Américo Villarreal Anaya, a quien se refirió como un buen gobernador, un hombre decente, un hombre bueno, recto, perfil que también cuenta para que los emprendedores quieran poner sus negocios en tierras tamaulipecas.

López Obrador comentó el caso de la petrolera Woodside, que en Matamoros va a extraer petróleo y que para el año 2027 alcanzará la máxima producción con más de 120 mil barriles diarios, también a la empresa Fortress, que ya está por terminar de instalar en Altamira la primera plataforma para la licuefacción de gas natural, cuyo principal mercado será Europa, proyecto que también incluye otra plataforma en tierra, más un puente y una planta de fertilizantes.

REFUERZA UAT VINCULACIÓN CON UNIVERSIDAD TEXANA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad de Texas Valle del Río Grande (UTRGV, por sus siglas en inglés), llevaron a cabo la renovación de un acuerdo de colaboración que consolida las relaciones entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en materia académica y de investigación, así como programas de movilidad de estudiantes, docentes e investigadores.

En ese contexto, fue firmado el Memorando de Entendimiento por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, y el Dr. Luis H. Zayas, rector y vicepresidente de Asuntos Académicos de la UTRGV, mediante el cual se dará seguimiento a la cooperación bilateral.

Con la continuidad de este acuerdo, firmado en la modalidad a distancia, se abren nuevas oportunidades e iniciativas de colaboración, lo cual, para la UAT, representa una parte importante para sus proyectos de internacionalización y de transformación.

Entre otros propósitos, se trabajará una agenda de cooperación académica y de investigación, teniendo como ejes de coincidencia problemáticas de la región fronteriza en materia de salud, medio ambiente, desarrollo energético, impacto social, entre otros temas.

Mediante esta vinculación se buscará también implementar visitas e intercambios de docentes, investigadores y estudiantes; además del intercambio de publicaciones, el desarrollo profesional, cursos y estadías, así como la oferta de nuevas opciones de movilidad académica en licenciatura y posgrado.

Para concretar el acuerdo, el Dr. Luis H. Zayas firmó el documento en la Universidad de Texas Valle del Río Grande campus Edinburg, asistido por el Dr. Jaime Ortiz, titular de relaciones internacionales y el Dr. Luis Torres-Hostos, decano y fundador de la Escuela de Trabajo Social de la UTRGV.

Por parte de la UAT, el rector Guillermo Mendoza firmó el documento en la sala de juntas del Centro de Gestión del Conocimiento en Ciudad Victoria, asistido por el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, secretario de Vinculación, y la Dra. María de Jesús Hernández Rangel, directora de Relaciones Internacionales.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]