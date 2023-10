Por Agencias

Ciudad de México.- Tres ex secretarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, y otros cuatro de sus colaboradores cercanos tienen nuevas órdenes de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de peculado, por presuntamente participar en el desvío de más de mil millones de pesos del erario estatal.

Ellos son Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, todos ellos fueron titulares de la Secretaría de Finanzas de Veracruz en algún momento del gobierno de Duarte.

También Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos y Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas; José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz.

Según la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 31 de enero y el 19 de diciembre del 2013, los acusados probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas abiertas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.

“Por este motivo, en las próximas horas, la FGR cumplimentará las órdenes de captura contra los ex servidores públicos, algunos de los cuales enfrentan otros procesos en libertad”, puntualizó la fiscalía. (Eduardo Murillo/La Jornada).