Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aparecieron el fin de semana las convocatorias para aspirantes al Senado de la República y la Cámara de Diputados por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y al parecer en el primer apartado, probablemente hasta encabezando la fórmula, ya hay un nombre y apellido que poner en la boleta que se utilizará en las elecciones del próximo mes de junio del 2024, y es que aun cuando hay muchas tiradoras la realidad es que la lista de las que pueden ser se reduce a dos.

Le hablo del grupo leal al gobernador Américo Villarreal Anaya que además sean lopezobradoristas de verdad, de dos mujeres tendrán que escoger para ser candidatas al Senado de la República, me refiero a la secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruiz, y a la diputada Magaly Deandar que, por esas volteretas que da la vida, parece ver por fin alienadas las estrellas a su favor y sorpresivamente se ha colocado adelante para tomar la estafeta.

¿Qué coloca en este momento como puntera a Magaly Deandar?, de entrada, es un real contrapeso a los Cabeza de Vaca, los ha combatido en su territorio y abiertamente hasta el grado de llamar hermano Lelo a Ismael, le traduzco, cuando hubo que probar su lealtad, en los momentos más difíciles de las campañas, no titubeó ni tantito para ponerse al lado del gobernador Américo Villarreal.

Después de ello tuvo el tino de meterse de lleno al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, su tercer acierto es ser entrona y de ambiciones sanas al proyecto americanista, su trabajo en el Congreso del Estado no ha dejado dudas de que lado está.

Y si eso le parece poco para colocar a Magaly Deandar como quien hoy encabeza las preferencias del grupo cercano rumbo a las candidaturas para el Senado, apunte usted, como ya se lo dije, que la otra mujer, la única que tiene sus mismos méritos y cualidades de lealtad al equipo americanista y al lopezobradorismo, la secretaria Olga Sosa, cuenta con un cuasi veto del propio mandatario estatal que desde hace meses les pidió a los integrantes de su gabinete guardarse las ganas para el 2027.

Es decir, mientras la candidatura de Olga Sosa está cuesta arriba por el proyecto de Quien Manda en Tamaulipas más su innegable entrega de buenos resultados lo que obliga a mantenerla de secretaria del Trabajo o en la Secretaria General de Gobierno como ya algunos la colocan, la diputada originaria de Reynosa, Magaly Deandar, tiene el viento a favor, le agrega que cada día le pegan más los enemigos del proyecto americanista y su plus es que no dejará en paz al cabecismo, vaya pues, no habría ninguna duda de que le metería todo para ganar.

Y sí, Magaly Deandar además tiene sus ligas fuertes y muy reales en la política nacional lo que en el momento de llegar a encabezar las encuestas que se harán para denominar candidatos le permitiría evitar vetos o quien cuestione su legítima aspiración al Senado.

Ya sé, seguro usted incluirá en la lista de Morena a la doctora Maky Ortiz, a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas e incluso a la actual senadora de mayoría (perdón que no recuerde su nombre), pues de la primera hay que decir que conservando el puesto de su hijo el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, (lo que parece sucederá) y se evite caiga a la cárcel como lo pretenden hacer sus enemigos le será suficiente para sentirse bien pagada, más cuando sabe que su comportamiento en la campaña del actual gobernador no fue ejemplar, la segunda es necesaria para la presidencia municipal, para los neolaredenses es la mejor evaluada, la que cuenta con todas las confianzas del pueblo y de quien manda en el Estado, mientras que la tercera no ha querido del todo ganarse al pueblo de Tamaulipas.

Entonces es un hecho que Magaly Deandar lleva ventaja en la candidatura al Senado y encabeza ahora las preferencias en el grupo cercano por lo que si no hay cambios de última hora, o las necesidades del partido son otras respecto a los acuerdos nacionales, apunte usted que la boleta de candidatas para representar a Tamaulipas en el Senado ya tiene un nombre y apellido y no es otro que el de la reynosense…

LLEVAM DIF Y GOBIERNO DE TAMAULIPAS BENEFICIOS A XICO… En un esfuerzo por acercar los servicios de la administración gubernamental, a la población más vulnerable del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por la presidenta del DIF Estatal, la doctora María Santiago de Villarreal, llevaron la brigada asistencial “Transformando Familias” al ejido El Aquiche de este municipio, en donde fueron atendidas poco más de mil personas.

Dependencias federales y estatales como la Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como organismos públicos como Segalmex, ITEA y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, entre muchos otros, atendieron desde temprana hora a cada uno de los usuarios que previamente se registraron para obtener todos los beneficios directamente en su comunidad.

Durante un recorrido por esta brigada, el gobernador acompañado de su esposa la presidenta del DIF Estatal, atestiguaron en cada uno de los módulos instalados, la atención brindada a las familias que se dio con calidad y calidez, tal y como se ha venido realizando durante esta administración gubernamental.

Ahí mismo, tanto Américo Villarreal como María Santiago de Villarreal aprovecharon para convivir y escuchar de viva voz las necesidades de los habitantes de ese municipio, quienes se acercaron a ellos para entregarles peticiones y agradecerles el trato humanista y sincero en todo momento.

TRABAJA UAT EN DESARROLLO RURAL DEL ESTADO… Mediante la firma de un convenio de colaboración, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) establecieron el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la formación de estudiantes e impulsar la investigación en beneficio del campo tamaulipeco.

El rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió la firma del acuerdo con el Ing. Guadalupe Acevedo González, titular de la oficina de representación de la SADER en Tamaulipas, en ceremonia efectuada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza dijo que la colaboración permitirá a los estudiantes de la UAT hacer su servicio social y sus prácticas profesionales en alguna de las dependencias o programas de la SADER.

Señaló que para la universidad es muy importante involucrar a los estudiantes con los sectores productivos, con el propósito de que conozcan los procesos de trabajo y se alleguen conocimientos que refuercen la educación que reciben en las aulas.

Añadió que, por ello, la UAT reformó su Modelo Educativo a fin de dotar de más herramientas a los jóvenes que les permitan estar más preparados para competir en los mercados laborales actuales.

Asimismo, puso a disposición de la SADER el conocimiento que generan los investigadores de la UAT a través de diversos proyectos, al igual que la trasferencia de tecnología al sector agrario del estado.

Por su parte el Ing. Guadalupe Acevedo González, agradeció a la UAT por reafirmar esta colaboración y participar en los proyectos que buscan resolver los problemas del campo tamaulipeco.

Dijo que, para apoyar la formación de los futuros profesionales, la SADER cuenta con treinta y tres centros de desarrollo y ocho distritos que están en operación en Tamaulipas, cuya infraestructura dará cabida a los alumnos para su servicio social y prácticas profesionales.

