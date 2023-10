Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque aún patalea al tener a cómplices en puestos púbicos desde los cuales puede hacer “travesuras”, la capacidad de maniobra del ex gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA va a la baja.

Esto se ve en el Congreso tamaulipeco en donde sus incondicionales y cómplices perdieron la mayoría ficticia que habían conformado en base a “cañonazos” en efectivo y seguramente amenazas a diputadas, otrora morenistas, que se pasaron al lado del PAN.

Ahí ya no hay mucho por hacer salvo tomar precauciones para que no se les vayan a salir más legisladores (as) de la bancada panista.

Recordemos que esto hicieron las diputadas SANDRA GARCÍA GUAJARDO, DANYA AGUILAR OROZCO y LINDA MIREYA GONZÁLEZ ZÚÑIGA, mismas que se declararon sin partido y, desde esa posición, se han convertido en aliadas de la fracción parlamentaria de Morena en la Legislatura.

Su postura ha sido clave para sacar adelante reformas que fortalecen la gobernabilidad en el estado.

A propósito, GONZÁLEZ ZÚÑIGA acaba de declarar que dese el PAN les ofrecieron dinero y puestos para que se regresaran a la fracción del que fuera su instituto político.

Y aunque no dijo el nombre de la persona que les hizo éste tipo de propuestas “indecorosas” es posible que el encargado de la operación haya sido el diputado FÉLIX GARCÍA AGUIAR, quien le sabe a la “transa” en asuntos del poder.

Otro que pudo recibir la comisión para “persuadir” a las diputadas es el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, alguien que tiene motivos de sobra para tratar de lograr la “hazaña” de dar la voltereta en el Congreso.

Se duda que el boleto se lo haya aventado el presidente del PAN y legislador LUIS CANTÚ GALVÁN, dada su torpeza evidente en las “negociaciones”, aunque no desmerece en cuanto a su percha de bandido.

La pista que dio la diputada en mención es que las había buscado un “liderazgo importante del PAN” y éste no es el perfil de “El Cachorro” dado que no pasa de ser el títere de los hermanos GARCÍA CABEZA DE VACA. ¿Acaso fue por esa condición el comisionado para tratar de comprar a las diputadas?

Desde luego que era necesario que LINDA MIREYA soltara la “sopa” a los reporteros pero también vale la pena que interponga una denuncia ante las autoridades “competentes” para que se llame a cuenta a los que intentaron sobornarlas y traficar con influencias.

¿Con qué dinero las quisieron comprar? ¿En qué entes públicos les ofrecieron puestos para que regresaran a Acción Nacional?

Estas y otras interrogantes deberían de contestarlas las legisladoras sin partido, en abono a la transparencia en temas de interés público y a la democracia.

La reciente maniobra fallida del panismo cabecista en la Legislatura los pinta de cuerpo entero. Actúan de forma gansteril y, a juzgar por la declaración de la diputada, andan desesperados.

Quiere decir que ya les quedan pocos espacios de maniobra y ello, en año electoral, es muy significativo.

Por eso no sorprende que agiten a grupos políticos que aún están relacionados con el cabecismo e incluso a presidentes municipales, caso de la alcaldesa de San Fernando, MARBEYA RAMÍREZ SALDIVAR y al del Mante, EDGAR NOÉ RAMOS FERRETIZ, entre otros munícipes que mantiene bajo control el ex titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, para sus amigos “El Truko”.

Lo que se comenta es que el ex candidato a la gubernatura les tira línea a los políticos que todavía giran en su órbita para tratar de meterle ruido a la actual administración estatal.

Tal vez se trate de una estrategia para marcar territorio de parte del Truko y mostrar músculo a fin de ser considerado por el panismo cabecista en el proceso electoral en el que ya se esta inmerso.

Se sabe que VERÁSTEGUI OSTOS le echa ojos a la senaduría que ahora ostenta ISMAEL, el cual, por si fuera poco, pretende ir por la relección.

Claro que en un escenario de ganar-ganar pueden promover al hijo predilecto de Xicoténcatl a una diputación plurinominal.

El punto es que las cosas podrían complicarse para el cabecismo si el ex gobernador se empeña en favorecer a sus incondicionales que, dicho sea de paso, son impublicables.

Vale señalar que los GARCÍA CABEZA DE VACA no cuentan con una base sólida que apoye sus pretensiones políticas. Y es que los liderazgos locales en que se apoya están debilitados y, en algunos casos, pueden incluso llevarles la contra si tratan de imponer su voluntad.

Lo que sucede en el Congreso no es más que la rebelión hacia una facción del panismo que va en caída libre por errores cometidos.

De modo que pueden venir cosas peores que terminen por pulverizar lo que en la actualidad se ubica como el cabecismo.

AL CIERRE

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recibió en su despacho de Palacio Nacional, al gobernador de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para acordar apoyos a proyectos estratégicos a favor de los habitantes de la entidad.

Al respecto, el mandatario estatal refirió: “Revisamos agendas y acordamos seguir resolviendo juntos asuntos de interés público en beneficio del pueblo de Tamaulipas”.