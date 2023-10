Por Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo entender el enojo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están promoviendo manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial Federal, a los que les han hecho creer que con la supresión de los fideicomisos millonarios que la Cámara de Diputados está a punto de cancelar a la SCJN miles de empleados también resultarán afectados.

“Es natural que los ministros de la corte estén haciendo promoción para que no se les modifique el presupuesto, es lo más lógico, si se acostumbraron a vivir con privilegios”.

Dijo que es lo que está pasando también en el país con los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios, y todo eso se terminó; por eso están molestos y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios.

“Inclusive me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato esos legisladores presenten un recurso de inconstitucionalidad, ¡imagínense!, lo que está en la Constitución”.

Advirtió que aprobar el presupuesto de la SCJN es facultad de la Cámara de Diputados y los ministro pretenden declararlo inconstitucional. “Esa es la información que tengo porque, pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado (del PAN) Santiago Creel”, prosiguió el Presidente.

“Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular, es un mensaje. Porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Ustedes ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismo, toda está orientada en ese sentido: ‘Les afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base’. No, es cortar el copete de privilegios”.

López Obrador refirió que es ofensivo que los ministros de la SCJN y lo jueces del PJF estén recibiendo tanto dinero. “Es algo que está fuera de lo normal, no sólo en nuestro país; en el mundo. Si se compara lo que ganan los jueces, los magistrados y los ministros en el mundo con lo que ganan en México, nos vamos a dar cuenta de que abusan, es un exceso. El presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero del Poder Ejecutivo, no es dinero del Poder Legislativo, no es dinero del Poder Judicial, es dinero de todos y hay que distribuirlo con justicia y darle más a quien tiene menos”.

El Presidente advirtió que ese presupuesto no es para mantener privilegios porque “¡Se hacen hasta cirugías plásticas a costillas del erario, y tengo las pruebas: cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto estaban operando de la nariz a un magistrado…”.

-Quién era? -se le preguntó.

“Por respeto no lo voy a decir, porque es importante cuidar la dignidad, o sea, no meternos en eso, pero él sabe, él sabe. Y lo tenían ya en la operación, preparándolo; le dice la señora, su esposa, al médico: ‘Me le deja la naricita como la del presidente Peña’. Y todo eso, pagado por el presupuesto, es decir, por el erario, dinero del pueblo. ¡Cómo qué cirugía plástica!”.

Eso es lo que se está buscando, eso es lo que yo pienso que están ajustando los diputados; pero, también, los magistrados, ministros pues tienen derecho, ¿no?, a demandar, a reclamar, a manifestarse, a cuestionarnos. Somos libres, subrayó.

“Pero que la gente se entere cuál es el fondo del asunto para que no haya manipulación, porque si ven el Reforma o ven cualquier periódico, la radio, los comentaristas: ‘¡Qué barbaridad! Quieren dejar sin presupuesto al Poder Judicial para debilitarlo y así que el presidente someta al Poder Judicial’. No, no, no, si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del poder económico, ellos tienen muy buenas agarraderas, buenas influencias, porque están para servirles a los de arriba y hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco; ahí se van.

No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico, no, no; es que dejaron libre a quienes tienen denuncias de corrupción, como el caso en que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna, y así de ese tipo de cosas.

¿Y cómo resolver el problema?

“Pues hay que democratizar el Poder Judicial, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República. ¿Por qué no elegirlos? ¿Porque se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política”.