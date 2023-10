Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas recomendó a la población en general no descuidar las medidas preventivas contra el dengue, ya que al día de hoy se reportan 70 casos confirmados en La Pesca y en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

Si bien el subsecretario de Salud, José Luis Garza Ruiz aclaró que la cifra no se considera alarmante, dijo que sí es importante estar alertas para evitar que se presenten más casos en los próximos días.

Recordó que los últimos casos confirmados se presentaron como consecuencia de un torneo de pesca donde seguramente una persona estaba enferma, y de ahí se desarrolló el brote que afortunadamente se controló.

“Es en la zona conurbada y La Pesca, municipio de Soto La Marina, donde ha dado la mayor parte de los casos positivos de dengue, y otro punto en ese mismo tema es El Barretal, de Padilla, por lo que en lo general día de hoy tenemos arriba de 70 casos positivos”.

Puntualizó que en el poblado La Pesca no se ha bajado la guardia, toda vez que hay brigadas permanentes y personal con vehículos que hacen las labores de fumigación.

Hizo énfasis en que los casos que se han confirmado son considerados como brotes, pero todavía no se considera cifra de alarma o alerta, no obstante la Secretaría de Salud sigue trabajando en este caso implementando los cercos sanitarios en los lugares donde se presentaron dichos brotes.

“No hay todavía cifra de alarma, alerta siempre la hay; hemos estado enfocados en los puntos que he dicho y hemos trabajado arduamente haciendo los cercos sanitarios, de manera que Tamaulipas se mantenga con este problema bajo control, a diferencia de otros estados donde ha habido cantidades exorbitantes de dengue”.

El subsecretario Garza Ruiz consideró importante recordar que el dengue es una enfermad cíclica, es decir, no todos los años se presentan de la misma manera. “Como los virus van mutando, de pronto se presentan mutaciones diferentes y se vuelven más agresivos. El año pasado no fueron muchos, no rebasamos los 50”.