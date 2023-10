Por Agencias

Ciudad de México.- Por una confusión en el método de votación, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el proyecto de acuerdo que ordenaba a los partidos postular 5 mujeres y 4 hombres en las gubernaturas a disputarse el año próximo.

Después de tres horas de discusión, en la que estaba claro que una mayoría de consejeros votaría a favor, pese a la oposición de los partidos, salvo el PVEM, los integrantes del consejo entraron en un galimatías, frente a una propuesta de engrose, es decir, señalar que aunque tenían distintos argumentos llegaban al mismo punto del 5/4.

Sin embargo, los que más insistían en esa regla de paridad votaron en contra en lo general, por lo que se cerró la votación y en automático fue desechado el punto.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, adelantó que se convocará a una sesión de inmediato a fin de abordar otra vez el tema.

No obstante, la consejera Dania Ravel acusó en la mesa de consejo que hubo “chicanada” para desechar el proyecto pues lo que ellos habían entendido es que tras la votación en general se abordarían los puntos en lo particular.

Once minutos antes de finalizar, la secretaria ejecutiva, María Elena Cornejo, sometió a votación el punto 4 -y último de la sesión-.

Los consejeros Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas votaron a favor en lo general, y en contra lo hicieron Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz, Ravel y Claudia Zavala.

“Consejera presidenta, no ha sido aprobado por seis votos”, informó Cornejo, a lo que Taddei expresó: ya no aprobamos el proyecto.

Alguien sugirió: ahora pasemos a la propuesta…

-No, no hay proyecto, ¿ya de qué partes?, señaló Taddei.

El consejero Espadas, el único de sus colegas que rechazaba la orden a los partidos del 5/4, intervino desde la asistencia virtual a la sesión:

-Si el proyecto no fue aprobado no hay nada qué modificar

-No hay nada más que votar, añadió De la Cruz.

-El propuesto no fue aprobado, me da mucha pena -dijo Espadas.

-Lo sentimos, agregó De la Cruz.

Ravel tomó el micrófono y soltó: “Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5/4 y se aferraron a que eso no fuera así, y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se pueden someter a consideración, entonces eso no puede transitar, ¡por favor!”.

Taddei le respondió: “Yo lo único que le voy a pedir es que seamos respetuosas, aquí no hay chicanada…”.

-A mí me llamaron clasista -acusó Ravel, en referencia a una expresión de Espadas, quien acusó recibo: “chicanada lo que nos quiso hacer, que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, es responsabilidad de cada quien. Tenían que votar (a favor en lo general), el proyecto fue votado y desechado, no hay materia para que esta sesión continúe”.

Rivera subrayó que se entendía que tenían que rechazar la votación en lo general, aquella que proponía excluir los puntos (relacionados con el 5/4), para luego votarlo, como lo pidió Zavala. Entonces, “hoy no está aprobado en lo general en conjunto, porque debió especificarse que se separaban esos puntos, eso no se especificó a la hora de la votación”.

Por la confusión, algunos consejeros pidieron que se consultara la grabación y se distribuyera la versión estenográfica.

“Quien quisiera que el proyecto avanzara y luego modificarlo tenía que votar a favor en lo general, pero francamente pensé que así iba a hacer”.

Humprhey, molesta, se quejó del orden en la sesión, donde “cada quien habla cuando quiere. Me parece que estuvimos debatiendo de un engrose donde varios y varias establecimos nuestra posición de que estábamos de acuerdo con el engrose; yo incluso dije estoy a favor y me parece que debía votarse de esta manera, así lo propuse, se bateó que no, pero para nadie es desconocido aquí que hay una propuesta con un engrose que se presentó primero en comisiones unidas, que se presentó aquí a las 10 de la mañana y que la mayoría estaríamos de acuerdo con los considerandos respecto de los que se señala el número de candidaturas de hombres y mujeres para las nueve gubernaturas el año que entra, entonces, me parece que pues tenemos que votar el acuerdo. O señora presidenta le solicito convoque a otra sesión de consejo general con el proyecto de acuerdo lo antes posible, en un plazo de 24 horas”.

Taddei dijo que “sin necesidad de que lo solicite, así se hará porque es lo procedente. No se puede repetir la votación, hay que convocar a una nueva sesión”. (Fabiola Martínez/La Jornada).