Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora resulta que quienes forman parte de la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” defenderán sus privilegios en instancias externas de no muy clara reputación como la ONU (Organización de Naciones Unidas) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), encargadas por lo general de justificar y en no pocas ocasiones legitimar la explotación y el saqueo del imperialismo en perjuicio de los pueblos más débiles. Incluso avalar el exterminio, como sucedió en Vietnam y actualmente en Cuba al permitir el genocidio producto del bloqueo que desde hace más de cincuenta años mantiene EU contra los habitantes de la isla. Al igual que en medio oriente donde la muerte tiene permiso.

A tales “instituciones” son a las que jueces, magistrados y ministros acuden a efecto de presionar para recuperar los 15 mil millones de pesos que, distribuidos en trece fideicomisos garantizaron la vida de excelencia que disfrutaron durante la época neoliberal en pago a favores otorgados a la mafia del poder de la que, sin duda, también formaron parte. (En este sentido todavía les restan dos meses para extraer los últimos jugos ya que las restricciones están consideradas en el presupuesto del próximo año, sea que cobrarán los fabulosos sueldos y recibirán las canonjías y beneficios de fin de año correspondientes a su calidad de burocracia dorada y muuuy dorada).

Los personajes en cuestión han hecho berrinches y ocupado los espacios publicitarios contrarios a la 4T “para denunciar” lo que consideran un exceso del Ejecutivo (de donde emanó la iniciativa), y del Legislativo que en soberano ejercicio concretó la eliminación de los citados fideicomisos.

Los integrantes de la SCJN pretenden ignorar que la mayoría mexica está seriamente ofendida por las incontables decisiones contrarias surgidas desde las lujosas oficinas del poder judicial. El único poder que sin ser electo por el voto ciudadano impone condiciones convirtiéndose en verdugo de proyectos que tienen como objetivos la justicia social y el avance democrático. De ninguna manera mantiene el equilibrio sino alienta el caos y la inconformidad popular. Y ni modo que sea invento.

Son públicas las pifias de jueces, ministros y magistrados al brindar protección a la delincuencia, sobre todo en los niveles más altos. Al respecto abundan las denuncias de AMLO en diversas “mañaneras” donde exhibe el grado de impunidad que avergüenza y degrada a la SCJN cuando debiera constituir un orgullo y recibir el reconocimiento y respeto de la nación, sin embargo, de acuerdo a las evidencias, el repudio es general.

El asunto es que, siguiendo la tradición de la derecha reaccionaria, “los concesionarios” de la SCJN acuden a organismos internacionales en busca de condena hacia el supremo gobierno encabezado por AMLO, como hizo el PAN ante Felipe Sexto de España y otros conservadores en la OEA.

Ya sabéis que quienes mandan en el poder judicial utilizaron al sindicato para protestar cuando los trabajadores no tienen nada que ver puesto que sus derechos están garantizados, incluso serán beneficiados con la eliminación de dichos fideicomisos que permitirá más y mejores prestaciones. Aquí juega importante papel Jesús Gilberto González Pimentel, dirigente impuesto por Peña Nieto que sale ganancioso debido a su complicidad, nada más por eso.

PROVOCACIÓN NEOLONESA

Este noviembre debe llevarse a cabo el trasvase de agua de NL a Tamaulipas. (De “El Cuchillo” a la presa Marte R. Gómez). Es un acuerdo que el gobierno vecino pretende desconocer recurriendo a trampas legaloides que solo reflejan la falta de seriedad de Samuel García. Este locuaz personaje asegura contar con el apoyo federal para cometer lo que a todas luces es una ilegalidad además de actitud arbitraria, es decir, irracional. Desde luego, se trata de una situación difícil que Américo Villarreal Anaya maneja con la cautela a que nobleza y diplomacia obligan considerando que está en juego buena parte de la producción agrícola del norte de la entidad.

No caer en provocaciones, pero sí defender con fuerza lo que a derecho corresponde. En este caso no hay duda que Samuel tendrá que cumplir haciendo a un lado la fanfarronería a que está acostumbrado. Ni cómo negar que este individuo está convertido en el cómico de moda en el escenario de la política neolonesa y es su problema, lo que se critica es el interés de perjudicar a quienes no tenemos culpa de que sus paisanos lo traten como balón de fútbol, sobre todo en el congreso donde panistas y priistas le patean el trasero con singular alegría. Ya escucharemos con atención lo que ordene Conagua.

SUCEDE QUE

El día de los santos difuntos en Tamaulipas hay que recordar al PRI, al PAN y a uno que otro mozuelo(a) en fuga.

Y hasta la próxima.