Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la decisión del Consejo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de expulsar del partido a varios militantes, entre los que se encuentran Claudia Ruiz Massieu Salinas, la senadora calificó de “absurda” la decisión, pues ella ya había renunciado el pasado 4 de julio.

“Qué les puedo decir, es un poco absurdo porque yo ya había renunciado al partido desde el 4 de julio, es cuando menos curioso que te expulsen de un partido del cual ya no eres miembro desde hace tres meses”, dijo Ruiz Massieu en entrevista con Radio Fórmula.

A su vez, la expriista mencionó que además de haber renunciado, la determinación que tomó el partido de expulsar a militantes, no se apega al procedimiento legal para ello.

“Nunca se inició un proceso de expulsión antes (…) se hubiera tenido, en su caso, que notificar a mi persona para que acudiera a comparecer (…) y seguir todo un procedimiento legal, eso no sucedió, yo renuncié voluntariamente”, explicó.

Además, precisó que el órgano que tomo la decisión, no está facultado para hacerlo.

“Nunca que yo recuerde en la historia del PRI, el Consejo Político Nacional no tiene facultades para ello, no ha votado la expulsión de ningún militante porque no tiene facultades”, declaró la senadora.

“Es como si te expulsan a ti de un club al que ya no perteneces… yo renuncié… muy chistoso ¿no?”, bromeó al respecto.

Cuestionada sobre si busca pertenecer a un nuevo partido político, Ruiz Massieu respondió que ha tenido acercamientos, sin embargo, no piensa integrarse a ninguno de los partidos que simpatizan con el obradorismo. (Apro).