Por Agencias

Ciudad de México.- “Si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes, dos meses, ganamos porque les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de insistir en que la marcha del próximo domingo es “de pena ajena” por defender privilegios.

Señaló que hay un despliegue para promover esa manifestación, “como si se tratara de defender el aumento a los salarios de los trabajadores. Como si se tratara de ayudar para que se garantizara el estado de bienestar en México y que todos los mexicanos desde el nacimiento hasta la muerte tuviésemos garantizado seguridad social. Una campaña así, ¿no? Por el estado de bienestar, que no se viva con la angustia de que voy a llegar viejo, vamos a llegar a ser adultos mayores y de dónde o cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a curar, cómo vamos a vivir en los últimos días de nuestra existencia”.

Enseguida dijo que si lo que se discute fuera “un acuerdo para que se pueda vivir sin angustias, sin temores, con tranquilidad en el último tramo de la existencia y vamos en eso a unirnos todos, vamos a ser profundamente humanos y no le vamos a dar la espalda a los que sufren. Ahí sí vamos a manifestarnos por eso, todos juntos. Pero imagínense ¿una marcha para mantener privilegios? Es de pena ajena, además mintiendo. Aquí hemos dicho no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada”.

Dijo que los fideicomisos que se eliminaron hasta el momento en la Cámara de Diputados, han funcionado para que los mandos se hicieran cirugías plásticas y con cajas de ahorro especial para que cuando terminen se lleven 20 o 30 millones de pesos de retiro y su salario casi en su totalidad, además de mantenimiento para sus viviendas, viáticos, prestaciones y su gobierno está en contra de esos hechos por la política de austeridad republicana.

También criticó la actuación en torno a liberar a 20 presuntos delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco, “pero grandes”, y por esa razón se da la inconformidad de “quienes se sentían los dueños de México, pero no solo por poseer bienes materiales sino por sentirse los dueños absolutos de la verdad. Ellos eran los que sabían, los expertos y siempre un desprecio al pueblo”; también señaló que “se quedaron con esa mentalidad por eso no alcanzan a entender e interpretar el momento que estamos viviendo, los reacomodos que se están dando y no quieren cambiar”.

El mandatario federal también deseó a los manifestantes del Poder Judicial “que les vaya muy bien” porque además “estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca. Era el Ejecutivo el poder de los poderes, los ministros todos subordinados, toda la Corte” y si su posición ahora es defender los privilegios, “no está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresas de que dejen en libertad a delincuentes”.

Reiteró que “ojalá tardaran más” en el paro nacional que inició este jueves y hasta el próximo martes 24 de octubre. (Dalila Escobar/Apro).