Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, nombró al victorense Mauricio Etienne Llano como coordinador de dicha alianza en Tamaulipas.

En entrevista, dijo que uno de los principales retos es mantener el diálogo con los presidentes de los partidos que integran el FAM para seguir construyendo la unidad y acabar con la polarización de la sociedad que mantiene en riesgo la continuidad de la República.

No podemos seguir divididos porque hay un bien mayor y está en riesgo la continuidad de la República, y como tal creo que los líderes de los partidos han demostrado la altura de políticos que son al privilegiar eso, y lo vivimos en proceso del Frente en la selección de Xóchitl Gálvez, indicó.

Dijo que ya no se puede seguir viviendo en un Tamaulipas y en un país dividido, polarizado y por ello entre las primeras actividades que realizará una vez que así lo indiquen los tiempos electorales será emprender una campaña de unidad y de inclusión.

“La polarización es real, es un problema tremendo en todo el país, es una perversidad que ha hecho el régimen oficialista en dividirnos como sociedad, y es lo primero que haríamos, una reconstrucción del tejido social, porque como país no podemos vivir divididos. Más allá de reconocer los caminos torcidos que hemos vivido como nación no nos podemos imaginar el México actual sin las instituciones que creó el PRI, sin la lucha democrática que hizo el PAN y que logró hacer que México transitara a una democracia y fue cuando empezamos a tener aquella alternancia con el gobernador Ernesto Ruffo. No nos podemos imaginar el México próspero que tuvimos sin la participación de la izquierda democrática mexicana que logró que se respetaran los derechos humanos y la pluralidad en el país”.

Aseguró que encontró, en los tres líderes partidistas: Carlos Gómez Solís, del PRI; Luis Cantú Galván, del PAN, y David Valenzuela, del PRD, una amplia disposición para trabajar en el mismo sentido, trabajar por la unidad y para llevar a la presidencia al candidato (a) del FAM.

“Todos estamos sentados en la misma mesa y con el mismo objetivo, que es rescatar primero a Tamaulipas de un régimen que ha sido indolente y que esto nos permita que Tamaulipas haga el aporte para que a nivel nacional podamos llevar a la presidencia al candidato del Frente”.

Mauricio Etienne se mostró satisfecho de esta invitación que tuvo de la senadora Xóchitl Gálvez para coordinar los trabajos del FAM en Tamaulipas en vísperas de lo que será la candidatura del Frente Amplio.

“Recordemos que estamos en un proceso de construcción de este Frente Amplio y la invitación de la senadora para coordinar los trabajos es un privilegio”, reiteró.