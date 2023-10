Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nuevamente un numeroso grupo de trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de los municipios de Mante, Matamoros, Llera, Victoria y San Fernando se manifestaron públicamente y cerraron la avenida 17, entre Bravo y Guerrero, ante el incumplimiento de las autoridades para dialogar sobre el tema de las bases, informó Ángel Martínez Garza.

“Cuando no hay diálogo no nos queda otra que movilizarnos; los compañeros ya están cansados de tanto esperar, no es algo que queramos pero es la única salida que nos dejan”.

Indicó que el pasado martes se llegó al acuerdo de que serían atendidos en una mesa de diálogo, sin embargo se acabó la semana y no se cumplió con ese acuerdo.

“Realmente el único tema es la falta a un acuerdo que se hizo el martes donde dijeron que iba a ver una mesa de diálogo, se hizo el compromiso y no se cumplió, y nos preocupa e inquieta porque si no se respetan ese tipo de acuerdos quién nos asegura que acuerdos con mayor jerarquía se van a respetar”.

El fin de semana tuvieron un acercamiento con el titular de la Secretaría de Salud, Vicente Navarro Hernández, a quien abordaron en el municipio de Mante y les dijo que los atendería pero tampoco cumplió.

Es lo único que estamos pidiendo: que nos atienda el Secretario de Salud para que se realicen esas mesas de diálogo para llevar a buen puerto el tema de la regularización, en beneficio de los compañeros que no son afines al área médica y paramédica, resumió el representante de los trabajadores eventuales.

Desde su punto de vista las autoridades solo están dando largas y poniendo pretextos ya que desde hace dos años se les ha estado pidiendo a los eventuales información sobe su estatus, antigüedad y todos los demás datos que se requieren para acceder a su regularización.

Martínez Garza pidió comprensión y hasta apoyo a los ciudadanos en general por las afectaciones a las vialidades Bravo y Guerrero, que han cerrado para presionar a las autoridades.

NO HAY CERRAZÓN: SUBSECRETARIO DE SALUD

Por su parte, el subsecretario de Salud José Luis Garza Ruiz dijo que la Secretaría de Salud está en la mejor disposición de atender y escuchar a los trabajadores eventuales que hoy se manifestaron y cerraron la Avenida 17 para pedir diálogo sobre el tema de la basificación.

Afirmó que él personalmente atendió a los manifestantes quienes, como ya es bien sabido, están pidiendo la seguridad laboral pero están inquietos porque no están incluidos en el programa del IMSS Bienestar.

“En lo que quedamos fue que mañana (miércoles) el secretario está en la mejor disposición de recibirlos, de establecer un diálogo con ellos y probablemente crear algún compromiso, pero a mi entender después de la plática que tuvimos salieron de alguna forma satisfechos pero pues vemos que ahorita están con ese tipo de presión cerrando la arteria, que es una de las más transitadas.

“Estuvieron con un servidor un grupo de siete compañeros de diferentes municipios, y ellos piden la basificación , son trabajadores de Vectores con algunos años trabajando y que siguen de manera eventual, por lo tanto piden esa seguridad, piden la codificación de base y por ende recibir un mejor salario y algunas prestaciones”.

Garza Ruiz dijo que a los eventuales se les explicó que la presente administración estatal está realizando gestiones debido a que, como ellos lo saben, ese proceso de regularización es de nivel federal.