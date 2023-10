Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con más de 30 puntos de ventaja sobre su cercano perseguidor que es el Frente Amplio por México, ¿usted cree que Morena se puede desinflar?, parece imposible, se requeriría de un desastre sobre todo porque las mediciones ya se han hecho con nombres de sus probables representantes en las urnas y, lejos de bajar en el atractivo al ciudadano, Claudia Sheinbaum se afianzó en un primer lugar que se antoja inalcanzable.

Es más, si las tendencias siguen igual lo que habrá de desinflarse es el Frente Amplio que ha visto caer su moral ante los números que arrojan encuestas serias como la de El Universal y muchas otras, su futuro es tan incierto que hoy mismo los políticos que se sabe van a chapulinear de partido piensan más en Movimiento Ciudadano, en el naranja, que en ensuciar su nombre con un proyecto sin futuro de color azul, tricolor y amarillo.

El cierto, quizá Claudia ya alcanzó su pico más alto con ese 30 por ciento arriba de Xóchitl, quizá Morena ya alcanzó su pico alto con más de 40 puntos sobre su cercano seguidor en la competencia sin candidatos, pero más realidad es que el boom de la oposición no pudieron sostenerlo, que si bien ya tienen candidata es tiempo que ella misma reconoce que no la identifica ni el 50 por ciento de la población del país y así no se puede, menos pensando que los hombres del dinero y el poder tienen más afinidad con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que confianza con los del Frente Amplio que en los últimos 30 años solo los jodieron y por lo tanto puede ir olvidándose de financiadores como ocurría en antaño.

Y hay una cosa más, en un cara a cara entre Morena y su llamada Cuarta Transformación contra el PAN-PRI-PRD y su Frente Amplio, es obvio que más personas confían en los primeros mientras que los segundos están pagando muy caro el haber gobernado y saqueado los presupuestos públicos sin pudor alguno, sus gobernantes no tuvieron pena o por lo menos eso se exhibe todos los días en denuncias de los actuales gobiernos de guinda.

Mire lo que ocurre en Tamaulipas, por ejemplo, el coordinador de la Cuarta Transformación en el Estado y representante de Claudia Sheinbaum, Marco Batarse Ferrel, durante el fin de semana habló de esas encuestas que los colocan bien posicionados para responder a la pregunta de una presunta caída en el atractivo de su casi candidata y, luego de ello, allá en el sur, se reunió con los representantes de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, dos de los que compitieron con la exjefa de gobierno, para anunciar que van todos juntos rumbo a las elecciones del 2024.

¿Y qué pasa con el Frente Amplio?, pues, todo lo contrario, ni siquiera pudieron colocar de representante de Xóchitl en el Estado a un político de renombre, a alguien de conocida capacidad en la operación política a un atractivo en las urnas o, por lo menos, para sus relaciones con políticos y medios a fin de difundir mensajes.

Lo peor es que la novatez en organización y operación política del representante de Xóchitl no es el escenario más desastroso de lo que le puede pasar al Frente Amplio, su mayor reto será dominar en el Estado al cabecismo ambicioso, al grupo del exgobernador que ya tiene bien posicionadas sus naves para agandallar las candidaturas, sobre todo las que tienen espacios de poder seguros, la de primera minoría en la fórmula del Senado, las pluris que le tocan en sitios privilegiados de la lista en las Diputaciones federales, los primeros lugares en las listas de candidatos a regidores y Diputados locales, más algunos que quieren ser candidatos a alcaldes en municipios que pueden ganar qué, aunque no lo crea, los hay, pocos pero existen.

Entonces, es claro que en un cara a cara la Cuarta Transformación le ganará de calle al Frente Amplio, es más, que los seguidores de Sheinbaum casi deberían estar más pendientes de Movimiento Ciudadano que de quienes malgastaron toda la confianza que les dio en pueblo con su alta propensión a asaltar presupuestos, agandallar espacios de poder, castigar y reprimir a los enemigos internos y a los cuales se los van a cobrar en las urnas el próximo año, porque con ese desgaste hasta pudiera ocurrir que se caigan tanto los vacunos que el 3 de junio del 2024 aparezcan hasta el tercer lugar en el número de votos obtenidos en Tamaulipas…

RECONOCEN ARTISTAS AL GOBIERNO DE Tamaulipas… El tenor Fernando de la Mora reconoció el esfuerzo que hace el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor de la cultura, durante el espectacular concierto estelar que brindó la noche de este sábado, en el marco del XXI Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, eventos culturales que en el Gobierno de la Transformación, se han devuelto a las y los tamaulipecos.

«Se dice fácil gobernador pero organizar un festival, se lo agradecemos los artistas enormemente. De verdad es un privilegio, es un estado que ha permeado de cultura a México, a Latinoamérica y al mundo entero con grandes compositores como Roberto Cantoral o Cuco Sánchez» , expresó el cantante durante su concierto.

El Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de esta capital, fue el escenario perfecto para la presentación del cantante mexicano y donde las familias tamaulipecas se deleitaron con este concierto gratuito, en el tercer día de actividades del Festival.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, estuvieron en el teatro, donde disfrutaron junto a los demás asistentes del recital brindado por el tenor mexicano, quien acompañado por la soprano Leticia de Altamirano, interpretaron renombradas piezas musicales.

De la Mora, al igual que Altamirano, reiteraron el agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por la invitación a compartir su talento con las familias tamaulipecas y a participar en el Festival que organiza el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, destacando la inversión que se aplicó para remodelar el Teatro del Centro Cultural Tamaulipas.

«Que privilegio regresar a Victoria, regresar a Tamaulipas. Qué privilegio estar aquí, muchas gracias, señor gobernador, por permitirme estar aquí», volvió a señalar De la Mora, considerado uno de las mejores intérpretes de la ópera a nivel mundial y uno de los mayores exponentes de la música mexicana en el extranjero.

Por más de hora y media, las y los asistentes disfrutaron de canciones como «Cuando vuelva a tu lado», y «Qué dirías de mi» de María Grever; «Muñequita Linda», «Mucho Corazón», «El Día Que MeQuieras», «Júrame» y «Solamente Una Vez», de Agustín Lara; algunas de las cuales, fueron entonadas por el público, quien al término del concierto, ovacionaron a los artistas, de pie.

Acompañó a Fernando de la Mora, el quinteto del maestro Gonzalo Romero quien estuvo al piano.

En los próximos días, el tenor se presentará en Tampico, para continuar en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO, LA UAT SE OCUPA DE LA NIÑEZ… La Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FUL UAT) este año se presenta en Tampico con un amplio programa para la comunidad en general, y de manera específica, ofrece una extensa gama de actividades que tienen como objetivo fomentar la lectura desde temprana edad y difundir la cultura y las artes entre la comunidad infantil.

La FUL UAT se desarrolla del 14 al 22 de octubre en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Tampico-Madero, y con base en los objetivos institucionales que impulsa el rector Guillermo Mendoza Cavazos, la relevancia de esta feria se destaca como un evento cultural inclusivo que busca enriquecer el conocimiento y la cultura en los tamaulipecos de todas las edades.

En ese contexto, la Feria Universitaria del Libro ha preparado el espacio denominado FUL NIÑOS que ofrece una amplia variedad de actividades y presentaciones con acceso libre y gratuito, diseñadas especialmente para los más pequeños. Los niños y niñas asistentes podrán disfrutar de cuentos emocionantes, obras de teatro llenas de imaginación, participar en talleres creativos, asistir a conciertos didácticos y participar en actividades y juegos para el aprendizaje del idioma inglés.

También estarán a su disposición actividades como los talleres de robótica, decoración de macetas, experimentos, elaboración de antifaces con materiales reciclados, sustentabilidad, hula hula, inteligencia artificial, arte rupestre, elaboración de títeres, construcción de viviendas, pintura de animales marinos, radio y teatro.

Además, se desarrollarán espectáculos escénicos creados especialmente para el público infantil. Entre las destacadas propuestas se encuentran la participación de cuentacuentos, musicales de diversas escuelas de danza, hula y gimnasia; teatro guiñol, teatro en papel, la actuación de espectáculos de magia, funciones de mimos, la emotiva obra de teatro «El Niño de las Estrellas», el concierto didáctico del Quinteto de Alientos de la UAT y la obra «Los Pasos Invisibles».

La FUL UAT se presenta como un evento cultural inclusivo que promete enriquecer el conocimiento y la cultura en la niñez.

Toda la comunidad está invitada a participar y disfrutar de esta celebración literaria. Para consultar la programación completa, puedes visitar el Facebook oficial de la FUL UAT o acceder al apartado disponible en el portal de la UAT www.uat.edu.mx .

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]