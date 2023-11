Por Agencias

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este viernes que es lamentable la orden dictada por una jueza para que la Fiscalía General de la República (FGR) devuelva a Emilio Lozoya una casa ubicada al poniente de la Ciudad de México, valuada en 38 millones de pesos.

“Estamos enfrentando a diario todo esto por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, está muy podrido, con honrosas excepciones, pero son excepciones, no es la regla”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Cuestionado sobre la resolución de la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, que determinó que es improcedente la acción de extinción que la FGR pretendía realizar contra la residencia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el mandatario destacó que “es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia, entonces aprovechan cualquier presunto error técnico, jurídico, faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las once, sino a las doce, no fue el jueves sino el viernes, faltó poner una firma, o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo”.

Agregó que no hay aún un arreglo para resolver el caso de Lozoya. “No hay todavía un acuerdo, nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva los sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo y hay diferencias en cuanto al monto, ellos están planteando devolver creo que 20 millones de dólares, y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos. Por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo”.

López Obrador dijo que resoluciones judiciales como la referida dejan en claro que la reforma del Poder Judicial es una asignatura pendiente.

“Eso hay que resolverlo, es una asignatura pendiente y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, que la impulsaran ellos mismos, porque es un poder independiente, pero no pudimos, porque cuando llegué pensé que era muy difícil cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, que desconoció al PJ, en particular a la Suprema Corte, quitó a todos y propuso a otros, yo no iba a hacer eso, entonces pensé cómo hacerle”, explicó.

“Antes de irme voy a dejar una iniciativa, se requieren dos terceras partes de los votos, votación por mayoría calificada para poder reformar la constitución y que se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, porque no veo otra salida. No basta con solo estar haciendo la denuncia”, aseguró. (La Jornada).