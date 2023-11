Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una vez abiertos los procesos de selección interna en todos los partidos se ven tantos nombres de políticos aspirando a la relección de alcaldes o legisladores, cientos de personajes que pretenden por primera vez candidaturas a Presidentes Municipales, Diputados o Senadores, la cantidad es tan extraordinaria que con seriedad debemos preguntarnos la razón de lo jodido que anda la política como para que cualquiera crea que puede ocupar tan honorables cargos.

Hay algo más terrible, muchos de los aspirantes merecen más la cárcel que la oportunidad de ganarse un voto, usted lo sabe, es más, medio mundo conoce de sus pecados, con todo y ello los partidos políticos los reciben con una sonrisa en el rostro, es más, hasta alentando sus ambiciones como si las mismas fueran sanas o con la intención de redimirse, créalo, 2023 años después está bien cabrón encontrar al arrepentido, al buen ladrón y menos en la política.

Va una historia para que sepa de que le hablo: hace algunos años uno de esos analistas con enormes deseos de joder a los medios de comunicación inició un estudio sobre estos, se encontró que en uno de los municipios pequeños había muchos más espacios noticiosos que en muchas grandes urbes, para su regocijo, también comprobó que entre más empresas de noticias había en una región menor calidad se observó en las mismas.

Lejos de encontrar mayor calidad a mayor competencia, el estudio comprobó que es todo lo contrario, más medios solo trajo como resultado mediocridad, cualquiera podía ser periodista y por eso los salarios eran muy bajos, la calidad en las redacciones pésimas y la propensión a la venta de espacios simulando editoriales o notas era mucha.

Luego el estudio encontró que en todas las grandes ciudades era un medio el dominador o dos, en situaciones extraordinarias tres, “en estos casos la competencia si los hacía mejores, la gente seleccionaba que leer y los obligaba a trabajar de la mejor manera”. Hasta aquí la historia.

La intención, con el relato, es insistir que los partidos políticos están cometiendo un grave error al barajar tantos nombres para un cargo, abaratan los mismos, chafean y hasta pueden inhibir el voto al hacernos creer que cualquiera puede ser presidente municipal.

No, por supuesto que no vamos a promover cerrar oportunidades, al contrario, los procesos de una amplia apertura e invitaciones abiertas ayudan a que todos muestren sus deseos de participar, pero lo deseable es que deberían obligarse estos registros con un mínimo de respaldo popular, incluso buscar o dar prioridad a todos los que se registren para ser candidatos a síndicos o regidores cuando no accedan a una oportunidad mayor, vaya pues, sí se les pidieran un mínimo del 3 por ciento de firmas del padrón pues el respaldo a sus proyectos debería respetarse.

Igual tendría que auditarse ese respaldo popular de tal forma que este se obtenga solo por la historia, el trabajo pasado, es decir, que no se vea compra de popularidad ni algo parecido.

En resumen, el siguiente paso de los partidos políticos es darle su espacio a la política y los liderazgos, aumentar “los costos en respaldo” para aspirar a un cargo de elección popular, ya no abaratar tanto esa posibilidad porque solo decepcionan más a la ciudadanía pensando que cualquier ladrón de quinta nos puede representar nomás porque es popular, tiene dinero, o porque las dirigencias partidistas hacen una labor sospechosa en la selección de candidatos.

Ándele, como hoy, que muchos alcaldes, Diputados o Senadores se quieren relegir cuando lo que merecen es una celda en la cárcel y nunca más otra oportunidad de ocupar tan dignos cargos, o como se observa que cualquier loquito quiere representarnos y de su pasado lo más que se cuenta son sus pillerías o cosas parecidas…

SECRETARIOS DE SEGURIDAD EN TAMAULIPAS… Los 32 Secretarios de Seguridad Pública en el país se reunirán en Tampico este miércoles, se eligió esa ciudad por estar considerada de las más seguras de México, además, con la intención de recoger y reconocer la experiencia de este gobierno del Estado para lograr un cambio importante en la percepción ciudadana en la materia.

La intención de la reunión es analizar el noveno lugar que ocupa Tamaulipas, como el gobernador Américo Villarreal pudo mejor en esos aspectos a pesar de una transición que se veía peligrosa sobre todo en el área de seguridad.

La reunión será coordinada por el subsecretario nacional Luis Rodríguez Bucio y en la cual hará acto de presencia el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y se espera que el evento sea clausurado por la secretaria de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien dará un mensaje vía remota.

ENTREGAN EN LA UAT BECAS A ESTUDIANTES DE EXCELENCIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico) la ceremonia de entrega de becas de excelencia a estudiantes que se destacaron por obtener el más alto promedio académico de su generación durante el período escolar 2023-1.

En evento celebrado en el Gimnasio Olímpico de Tampico el rector entregó estímulos económicos a 180 estudiantes de la zona sur; y de manera simultánea, se entregó este reconocimiento en las sedes académicas de las zonas centro y norte del estado.

Acompañado por la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar de la UAT, el C.P. Guillermo Mendoza felicitó al alumnado por el esfuerzo sobresaliente que les ha permitido recibir esta distinción.

“Estamos aquí para honrar a los estudiantes que han demostrado un compromiso excepcional con la excelencia académica.

Las becas de excelencia no son simplemente recompensas por buenas calificaciones, son un reconocimiento de la pasión, el esfuerzo y la dedicación que han puesto en sus estudios”, indicó el rector.

“En la UAT estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, por eso otorgamos becas basados en diversos criterios, como el nivel socioeconómico, el rendimiento académico o las habilidades deportivas”.

“Esto nos permite asegurarnos que todos nuestros estudiantes talentosos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad y alcanzar sus metas académicas y profesionales”, puntualizó Guillermo Mendoza.

Por su parte, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González agradeció al rector por impulsar mediante estos estímulos la superación académica, y estar siempre preocupado por el bienestar de los jóvenes universitarios.

El mensaje a nombre de los becarios estuvo a cargo de Linda Jazmín Gutiérrez Arenas, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, quien aseguró que esta beca es resultado del esfuerzo y la motivación personal, así como del compromiso y la perseverancia.

En la ceremonia se contó también con la presencia de la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; el Mtro. Jancarlo Recalde Montemayor, titular de Becas y Estímulos Educativos; el C.P. Raymundo Rommel Regalado Hernández, director de Servicios Escolares; así como de titulares de las facultades del Centro Universitario Sur.

