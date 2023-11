Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que las campañas mediáticas en contra de su gobierno se recrudecerán a partir de la próxima semana cuando inicie el periodo de las precampañas para las elecciones presidenciales de 2024, el próximo lunes 20 de noviembre, por lo que pidió que “no nos asustemos, todos tranquilos”.

“El 20 de noviembre, día de la Revolución, inician las precampañas, entonces se van a ver muchísimas cosas, por eso hay que decirle a la gente, mucho ojo, si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque, como dirían en Tabasco “y lo mejor es lo peor que se va a poner”, para que no nos asustemos, todos tranquilos, van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos formas de replicar y todos participamos, y prohibida la censura”, indicó el mandatario.

Luego de reprochar por segundo día consecutivo que algunos medios de comunicación pongan en duda la cifra oficial de fallecidos a causa del impacto del huracán Otis en Acapulco, López Obrador planteó que este tipo de señalamientos buscan desprestigiar a su gobierno.

“Empezaron a difundir de que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió. ¿Y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, es para socavar al gobierno, pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces la mafia va a poder regresar por sus fueros”.

Aseveró que seguirá respondiendo desde su conferencia matutina a lo que considera que son campañas en contra de su administración, pero dijo que esto no significa que busque que se censure a ningún periodista, pues dijo que se debe garantizar la libertad.

“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncias para nadie, ningún perseguido, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos, o en Azteca, no vamos a pedir quítenlos, no, no”, expresó.

“Primero hay que garantizar la libertad y valen más los excesos, es mejor que haya excesos a que haya censura y, segundo, se terminan martirizando y nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no, nada, diálogo, horizontal, circular, derecho de réplica, polémica, debate, es interesante”, siguió.

Comentó que “el INE ya no me ha sancionado, porque estoy asumiendo mi derecho a expresarme, además el compromiso que tengo de informarle a la gente, tengo esa obligación, informarle al pueblo, y es lo que estoy haciendo todos los días y lo voy a seguir haciendo”.