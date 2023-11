Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no devolverá la residencia de Lomas de Bezares, de Ciudad de México, que le fue asegurada al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin como parte de las investigaciones sobre los sobornos que habría recibido por parte de Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México.

Para ello prepara una apelación a la decisión de Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, quien la semana pasada decidió cerrar el caso por una supuesta retroactividad en la aplicación de la ley en contra de Lozoya Austin.

La FGR sostiene que la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED) establece en su artículo 12 y el 6º transitorio que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.

La jueza Osorno Arroyo basó su fallo en que la FGR señala que Lozoya Austin concretó la compra del inmueble en el año 2012. Pero que la LNED se promulgó hasta 2019, lo que a su consideración constituye una aplicación retroactiva de la ley.

Agrega la FGR que el texto completo de la LNED ya fue examinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2021 y avalada en todos sus artículos vigentes.

“El recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal; y se informará, en su momento, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto”, señaló la fiscalía.

Además, añade, la residencia en cuestión no puede ser devuelta debido a que pesa sobre ella otro aseguramiento por una causa penal diferente, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran también a Emilio Lozoya Austin.