Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las dirigencias del PRI, PAN, PRD “andan empleitadas” por la candidatura común a la jefatura de gobierno de la CDMX. Claro que ni soñando lograrán el cargo destinado a Clara Marina Brugada Molina, la morenista ex alcaldesa de Iztapalapa puesta y dispuesta después de su ungimiento debido a la regla de género que dispuso el retiro del favorito Omar García Harfuch, quien, dicho sea, pasa a integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. (Este hijo de María Sorté quien optará por ir al congreso de la Unión o bien convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública donde sin duda lo haría mucho mejor que Rosa Icela Rodríguez que ya sabéis, ha servido pa’ maldita la cosa).

Hasta la hora de escribir esta columneja la alianza maldita no se ponía de acuerdo después de que los panistas dieran “albazo” anunciando a Santiago Taboada ex alcalde de Benito Juárez, como su abanderado, provocando la protesta ipso facto de Jesús Zambrano y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, éste que ofendido procuraba ante los medios de comunicación no aparecer lo indeseable del calificativo recetado nada menos que por Xóchitl Gálvez. Claro que la empresaria neoliberal y reaccionaria reculó, sin embargo, el golpe estaba dado, y en la mera mandíbula ante el júbilo de los adversarios que no paran de aplaudir el detallazo de “la chupitos”.

El asunto es que a medida que transcurre el tiempo las fisuras en la oposición son claras y más lo serán a la hora de repartir candidaturas, sobre todo las llamadas “de partido” que no son otra cosa que cuotas para mantener tranquilas a las minorías acostumbradas a disfrutar sin el menor esfuerzo, recato ni escrúpulos, el presupuesto de la nación.

Por otra parte, es público y notorio que Xóchitl se desinfla en proporción geométrica. A los eventos organizados a su favor solo acuden por lo general empresarios y reducidos grupos que de ninguna manera representan los intereses colectivos. Se trata más bien de provocadores y uno que otro aventurero rencoroso que incorporado con la Gálvez busca venganza como Carlos Urzúa Macías, el ex secretario de Hacienda de AMLO quien inocentemente quiso hacer un autogol al proponer el primer presupuesto con alta carga neo porfirista. Ello bastó para ser expulsado vergonzosamente de la 4T.

La virtual candidata panista no anima ni cuando reparte cervezas entre la concurrencia o se deja caer con su variado menú de groserías. Ya no pega ni con los chistoretes a los que reduce errores y complicidad con anteriores regímenes que le endulzaron la existencia al obtener jugosos contratos que la enriquecieron sin excusa ni pretexto. Y ni modo que sea invento ya que las evidencias han sido exhibidas en más de una ocasión. Y si viera que la interfecta ni “se desniega”, al contrario, como que presume haber participado del saqueo y la corrupción del pasado inmediato.

En cuanto a la preferencia mayoritaria sigue inclinada hacia doña Claudia y según diversas encuestas del dominio general, se mantiene cuando menos dos a uno respecto de Xóchitl quien podría irse al fondo de la tabla si es que el locuaz Samuel García se convierte en candidato del MC. Sea que la Gálvez no llegaría ni al “repechaje”. Usted preguntará, “¿y qué onda con Ebrard?”. Le diré que a estas alturas del juego y sin opciones a la vista del portador, es probable que don Marcelo opte por encerrarse en cualquier monasterio renunciando a los pecados del mundo y a la falsa “sociedá”, digo yo.

EL GRAN PROYECTO HIDRÁULICO

Mientras tanto parece que Conagua se abre a la esperanza de solucionar el problema de la carencia de agua en Tamaulipas. Y eso gracias a la insistencia y compromiso del buen gobernante que es Américo Villarreal Anaya quien logró el acuerdo para aprovechar el caudal del Pánuco durante la reciente visita del titular de la dependencia Germán Martínez.

Es un proyecto de alto beneficio y alcances impresionantes que no solo calmará por tiempo indefinido la sed de poblaciones como la sufrida capital del estado, sino hará felices a miles de productores. Y deje que sobrará “punch” para rellenar la presa “Cerro Prieto”, además de la “Marte R. Gómez” desde luego, (nomás pa’ que a los egoístas neoloneses les sirva de ejemplo fraterno y humanista), y ha de creer que hasta los gringos saldrán beneficiados al recibir en tiempo y forma la cuota del preciado líquido que México está obligado entregar cada año.

Lo anterior es muestra de que los gobiernos de la 4T toman en serio y enfrentan con realismo los problemas sociales. En este caso ni cómo negar que el desabasto de agua se convirtió en una pesadilla debido a la irresponsabilidad de autoridades a las que valió puritita progenitora cumplir con su deber. Ahora, “¡qué diferencea!”, dirá el ranchero. Aplausos para AVA.

SUCEDE QUE

Son tan malditos los corruptos que consideran al pueblo carente de memoria…ahí les hablan a algunos que buscan reelegirse.

Y hasta la próxima.