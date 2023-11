Por Agencias

Tultepec, Estado de México.- La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el pueblo clama en todo el país porque continúe la cuarta transformación de la vida pública de México, por lo que en junio del próximo año ganará las elecciones.

Sostuvo que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha avanzado mucho y va a seguir avanzando porque se lucha por el bienestar, por la democracia y por las libertades.

“Y que no vengan a decirnos Ernesto Zedillo o Felipe Calderón que está en riesgo la democracia, ellos pusieron en riesgo la democracia y nosotros con nuestro movimiento de la cuarta transformación y el pueblo de México defendemos la democracia en el país, y eso se va a ver el próximo año que siga habiendo transformación en México, ese es el clamor popular”, dijo.

Al encabezar un encuentro con militantes del Estado de México en el municipio de Tultepec, Sheinbaum Pardo afirmó que la disyuntiva del próximo año será si regresamos al pasado o caminamos con la transformación el pueblo de México, pero confió en que seguirá la transformación porque el pueblo ya despertó.

“Pues ahora lo que tenemos para el próximo año es si continúa la transformación o regresamos al pasado, vamos a dar continuidad a la transformación de la vida pública de México. Yo no gané la encuesta para traicionar al pueblo de México, yo gané la encuesta para seguir transformando nuestro país desde abajo, para fortalecer los programas sociales, para defender la pensión a adultos, para defender las becas de los jóvenes de preparatoria para defender el desarrollo independiente y soberanía de nuestro país”.

“Yo no gané la encuesta para arrodillarme frente al poderoso, sino para mirar siempre al pueblo de México, por los que menos tienen, por los más humildes, porque para nosotros el por el bien de todos primero los pobres es una máxima que vamos a seguir en el siguiente gobierno”.

Destacó que en 2024 no va permitir que regresen los corruptos, ni los gobiernos que vieron por unos cuantos, pero eso sólo se va lograr con el pueblo porque no es una tarea de una persona, ni de un partido o dos o tres sino una tarea de todo México.

En el acto Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien estuvo entre el público, debajo del templete, debido a las limitaciones que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral.

“Quiero agradecer a una mujer muy especial que se robó el corazón de todos los mexiquenses, hombres y mujeres, que hizo lo que parecía imposible y que está aquí con nosotros, la gobernadora constitucional del estado de México.

“Debería estar con nosotros en el templete, pero ya conocen al Instituto Nacional Electoral que siempre busca limitar nuestros eventos y poner trabas y entonces han prohibido que los gobernadores estén arriba en el templete, pero es como si estuviera aquí presente con nosotros y está haciendo un gran trabajo al frente del estado de México”, apuntó.

Ante miles de asistentes, Sheinbaum Pardo hizo un recuento de los malos gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

Refirió que con Salinas de Gortari se privatizaron más de 500 empresas que eran de los mexicanos y mexicanos y cuando terminó su mandato decían que México ya era un país desarrollado y nos mintieron y vino una profunda crisis económica en el 1994 profundizando la desigualdad.

Abundó que con Zedillo se dio el Fobaproa que le está costando a los mexicanos y mexicanas más de 3 billones de pesos porque decidió rescatar a los de arriba, los bancos y no a los deudores, a los de abajo; además de privatizar los ferrocarriles. Con Fox se explotaban más de 3 millones de barriles de petróleo diarios y no vimos el recurso y no hay una sola obra que recordemos y sólo se recuerda por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

De Felipe Calderón, dijo, se inventó una guerra en México, la guerra contra el narco que dejó muerte, miseria, deuda, corrupción y desaparecidos. Y con Peña Nieto, se acabó haciendo más corrupción en México y privatización.

La coordinadora de los comités de la cuarta transformación puntualizó que en 2018 el pueblo despertó y votó por López Obrador y cambió la historia de México, acabando con la corrupción, creando programas sociales y mirando por el pueblo de México. (Javier Salinas Cesáreo/La Jornada).