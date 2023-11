Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Terminado el «puente» por el aniversario 113 del estallido de la Revolución Mexicana, tenemos que en el campus Tampico el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C.P, Guillermo Mendoza Cavazos presidió la ceremonia de entrega de Becas de Excelencia a estudiantes que destacaron al obtener altos promedios académicos en el período escolar 2023-1.

El rector entregó estímulos económicos a 180 universitarios de la zona sur del estado y, de modo simultáneo, se entregó este reconocimiento en la zonas centro y norte de Tamaulipas.

Acompañado por la Dra. Cinthya Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar de la UAT, el rector Mendoza Cavazos felicitó a alumnado por el esfuerzo sobresaliente que les ha permitido ser acreedores a esta distinción.

Mendoza Cavazos mencionó que acciones como esta «nos permiten asegurarnos que todos nuestros estudiantes talentosos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad y alcanzar sus metas académicas y profesionales”.

2.- La creatividad aplicada en el emprendimiento y la tecnología son características que destacan en los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas, que participaron en la “Expo Emprendedores y Concurso de Robótica 2023”, organizado por dicha institución.

Vale decir que la Expo Robótica de este año estuvo llena de innovación y talento. Hubo premios a los ganadores de este certamen estatal, donde el alumnado presentó sus proyectos. Fueron más de 150 expositores que demostraron sus capacidades en diversas áreas, desde tecnología hasta productos sustentables.

Así, los robots, ingeniosamente diseñados y construidos por los participantes, realizaron tareas complejas y demostraron el nivel de excelencia alcanzado por los jóvenes talentos de CONALEP. La secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, empresarios locales y representantes de la comunidad educativa, elogiaron la dedicación de los estudiantes en la búsqueda de soluciones innovadoras a los actuales retos.

3.- Pues ahí tienen que el fronterizo periodista Anwar Alejandro Vivian Peralta acaba de recibir por parte del Instituto Nacional de Formación Política del partido Morena la notificación de que fue aceptada su solicitud de registro como aspirante a candidato a legislador local por Tamaulipas. Anwar Vivián. En el gobierno de Américo Villarreal pertenece al equipo del riobravense Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno. De llegar a una curul, Anwar se equipararía al periodista José Walle Juárez (+) quién llegó a ser diputado local tras su paso como reportero de aeropuerto y jefe de redacción de un diario victorense, amén de su desempeño de compositor de canciones norteñas, y que llegó a grabar al menos dos casetes. Todo un personaje Pepe Walle.

Del periodista Pepe Walle recuerdo que siendo él reportero de la sección «Aeropuerto», en una ocasión en el arranque de los años 90 me dijo que al día siguiente llegaría el compositor Cuco Sánchez, por avión a Victoria dado que cantaría en la Feria de esta capital. Andaba muy emocionado por saludar, entrevistar y tomarse fotos con el artista nacido en Altamira, Tamaulipas, y autor de éxitos como «Anillo de compromiso», y «Fallaste corazón».

Cuco Sánchez llegaba en el vuelo matutino. Por la tarde al ver a Pepe Walle, a modo de saludo, le pregunté: ¿Cómo te fue con Cuco Sánchez? Enojado, me respondió: «¡Ni me mencione a ese inche pelao sangrón!». Y es que el de Altamira, bajó del avión evasivo, con cara de pocos amigos, ignorando absolutamente a los reporteros victorense que todos los días acudían a tomar fotos y entrevistar a los viajeros famosos y no tan famosos que llegaban en avión a Victoria capital. Y volviendo a la actualidad.

