Por Agencias

Aguascalientes.- El ex gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias, en el proceso penal que se le sigue por la permuta de terrenos municipales cuando fungía como alcalde de la ciudad de Aguascalientes (2005-2007).

A finales de su trienio se descubrió que un predio propiedad del ayuntamiento estaba a nombre de la empresa Fruideo AC, integrada por él y su familia, el cual según dijo, el terreno lo había intercambiado por otro a fin de ampliar el relleno sanitario San Nicolás, en el oriente del municipio capitalino.

En 2009, el entonces regidor capitalino José Luis Proa y el diputado local Tagosam Salazar Imamura, ambos priístas, lo denunciaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, (hoy Fiscalía estatal), tras detectar el predio a nombre Fruideo SC.

Como parte de las irregularidades, descubrieron una triangulación, entre el ayuntamiento con particulares con el fin, indicó en ese momento, de ampliar el relleno sanitario San Nicolás situado en el oriente de la capital del estado.

Catorce años después una juez segunda de lo tradicional en materia penal encontró culpable al ex mandatario panista, ex senador y ex alcalde, por lo que lo condenó a una «pena privativa de la libertad acumulada consistente en cuatro años y tres meses de prisión».

Por ser una pena menor a los 5 años la puede conmutar por trabajo comunitario y pagar la reparación del daño. Actualmente, Orozco Sandoval hace precampaña por un escaño en el Senado. (Claudio Bañuelos/La Jornada).