Por Agencias

Ciudad de México.- Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó esta noche en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y el pleno entró en receso hasta mañana martes a las 10 horas para iniciar la discusión sobre las reservas en lo particular, que a las 20:00 horas sumaban más de tres mil.

Para desahogarlas, la Junta de Coordinación Política acordó que mañana, la discusión sea de 12 horas y el miércoles “hasta agotar las reservas”, que se presentaron para todo el dictamen, advirtió la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra (PRI).

La oposición insistió en cuestionar la falta de un programa para la reconstrucción de Guerrero y Morena y aliados rechazaron los cambios que PRI e incluso diputados cercanos a Marcelo Ebrard presentaron para reducir el pago del monto estimado al IPAB en 2024.

En cambio, defendieron el ajuste presupuestal a diversos ramos autónomos por 13 mil 262 millones de pesos para redireccionarlos al programa de becas de educación básica.

Por el PT, Reginaldo Sandoval aprovechó para señalar que “la derecha moral y políticamente está derrotada. Si no se ponen las pilas, no hay duda que van a perder el 24 y vamos a ganar aquí las dos terceras parte en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Ustedes representan a la oligarquía, a una propuesta de corrupción, de mentira, de saqueo”.

Gilberto Hernández Villafuerte (PVEM) resaltó que el PEF 2024 presenta incrementos importantes en los rubros de protección social, educación, salud y vivienda principalmente, todos orientados a atender a las personas con mayores necesidades, asegurando con ello recursos por más de 4.3 billones de pesos, 7.1 por ciento más que en los términos reales de lo qu3e se aprobó en 2023.

Además de que busca estimular actividad económica y creación de infraestructura productiva.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, quien anticipó que en el pleno darán la batalla con la presentación de “cientos de reservas”, planteó retirarle más de 40 mil millones de pesos al IPAB.

“Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, dijo.

Los diputados afines a Ebrard, en tanto, registraron en la Mesa Directiva una reserva para reducir 10 por ciento el pago del IPAB a los 62 mil 489 millones de pesos que se le destinarán en 2024 y reasignar el monto a la reconstrucción de Acapulco. Este planteamiento se discutirá en el pleno entre mañana y miércoles.

Héctor Saúl Téllez (PAN) insistió en un fondo de 200 mil millones de pesos, a partir de una “tregua en la construcción de las megaobras”, a fin de utilizar 30 por ciento de lo que ahí se gasta (85 mil millones de pesos) para Acapulco; así como ajustar el gasto operativo del gobierno en 15 mil millones de pesos y utilizar excedentes de ingresos petroleros y tributarios, entre otros.

A su vez, José Francisco Yunes (PRI) acusó que en el PEF se están aprobando “bolsas discrecionales”, mientras su compañera Carolina Viggiano pidió a la mayoría en el recinto que “no repitan frases huecas, como primero los pobres. Si fueran primero los pobres, Acapulco y Guerrero estarían en primer lugar de este presupuesto y no está siendo así. También estarían en primer lugar el campo y las mujeres”.

En tanto, Lidia Pérez Bárcenas (Morena) dejó en claro que su voto es a favor del presupuesto, porque “es congruente y consolida la transición de la llegada de Claudia Sheinbaum como la presidenta de la República, quien dará continuidad al proyecto de nación de la cuarta transformación”.

El PEF fue avalado en lo general por 262 votos de Morena, PT y Partido Verde; 216 en contra, de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sólo se registró la abstención de la morenista Inés Parra Juárez.