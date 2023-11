Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el fin de evitar que los aspirantes a registrarse para alguna candidatura por Morena caigan en manos de algún vivales, que actuando como coyotes pidan dinero para hacerle ese trámite a los interesados, la dirigente estatal del partido guinda Yuriria Iturbe Vázquez aclaró que los registros son personales y en línea.

“Aquí no hay de que entreguen sus papeles para que se los lleve al amigo o cercano al partido, y hago mucho énfasis en esto para que tengan cuidado y que no sea que por falta de información o conocimiento vayan a caer en manos de vivales que andan actuando ahí como coyotes, y que están pidiendo dinero para hacer trámites; o sea si es algo delicado porque Morena es muy puntual y transparente en decir cómo son nuestros procesos y basta con abrir la página para consultar la convocatoria, además de que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena ha impartido sus cursos”.

Refirió que la convocatoria es muy clara y que su comentario es con el fin de prever que pudiera registrarse una situación de esa naturaleza, en que el interesado, por falta de información o conocimiento pueda ser engañado y después responsabilice al comité de alguna situación anormal que pudiera presentarse.

Comentó que no se ha presentado esa situación, pero se trata de prevenir que pueda ocurrir, de manera que los interesados únicamente deben sujetarse a los lineamientos que dicta la convocatoria que la dirigencia nacional emitió para el proceso de selección de candidaturas a cargos de diputaciones locales y alcaldías, en suma, para los procesos locales concurrentes 2023-2024, incluido Tamaulipas.

“Solamente ha habido comentarios: no estoy señalando a nadie en particular, porque esto es a manera de prevención, mi comentario es en el sentido de prevenir, aclaro, solo estoy previendo, pero no quiero que por falta de información se vaya a suscitar esto. Estoy previendo, porque lamentablemente después viene el desencanto y van a responsabilizar al comité, por eso aclaro con tiempo. Es un trámite y proceso personal y en plataforma. No es presencial, no es en físico, no es de que tengo que acudir al partido, con que lo haga en la plataforma es más que suficiente; el asunto en físico corresponde ya cuando sea un candidato propiamente, mientras tanto no”.

Yuriria Iturbe habló también de la gran afluencia de personas o ciudadanos que, en su derecho de aspirar a alguna candidatura, están acudiendo a registrarse cumpliendo con lineamientos y estatutos que establece el partido, como el hecho de que los aspirantes deben comprobar que cursaron las capacitaciones que imparte el Instituto Nacional de Formación Política.