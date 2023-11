Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pasado lunes 30 de octubre falleció el actor Fernando Almada. Tenía 94 años de edad. He de contarles que en el año de 1986 dicho actor estuvo varios días en nuestra Ciudad Victoria, en razón de que aquí participó en la filmación de la película «Perseguido por la Ley».

Fernando Almada rondaba entonces sus 56 años. Específicamente la cinta se filmó en las instalaciones del Penal de Cd. Victoria, ubicado como sabemos en la Calzada Tamatán. Debido a que en el año 86 yo me ganaba la vida como reportero de Cultura y Espectáculos pues una tarde llegué al Penal con el fotógrafo Héctor Vega.

A la hora que llegamos a la filmación se desarrollaba la escena en que en varios prisioneros eran bajados de un vehículo y conducidos de muy malos modos por una veintena de policías y bajados a las puertas de dicha penitenciaria.

Héctor Vega tomó un buen de fotos de las violentas escenificaciones. En dicha película participaron además de Fernando Almada, Rebeca Silva, Víctor Junto y Manuel «Flaco» Ibáñez. Yo entonces estaba de la misma complexión que el referido Flaco Ibáñez.

En esa ocasión entrevisté, tanto a Ibáñez como a Almada. Era entonces el último año del sexenio del gobernador Emilio Martínez Manautou. Es decir, ya llovió. El Flaco Ibáñez en la charla me dijo un par de cosas que a él le llamaron mucho la atención. Me dijo que le había sorprendido gratamente la limpieza de las calles, avenidas y plazas de la ciudad.

También me dijo que le había llamado mucho la atención que la inmensa mayoría de los presos que estaban en el Penal eran gente muy joven.

Pero, bueno, en este momento, noviembre de 2023, el tema de esta columna es el actor Fernando Almada.

Se publicó entonces: «En un receso de la grabación de la cinta, primera que se filma en la historia de Ciudad Victoria, el popular actor Fernando Almada concedió la entrevista exclusiva”.

«Para nosotros -me dijo- el mejor premio es el que otorga el público, el público que llena las salas de cines, que compra sus boletos, que nos pide autógrafos… aunque, claro, también son importantes los premios que hemos obtenido por nuestras actuaciones».

«Si no hubiera sido actor, ahora sería ganadero, agricultor, en eso nací, allá en Huatabampo, Sonora, una zona desértica del Valle del Mayo”, expresa en tono cordial Fernando Almada.

«De niño nunca soñé ser actor, aunque si recuerdo que admiraba a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Me gustaba la aventura y la acción».

«Me inicié en el cine, casi por accidente, y primero como cantante, no como actor. Recuerdo que ya de joven me fui con mis papás a radicar al Distrito Federal, y en una ocasión interpreté una canción en el programa de televisión de don Pedro Vargas… a los cuatro días me mandó buscar el productor Luis Márquez.

«Propiamente me inicié de actor en la película Los Jinetes de la Bruja, en la que mi hermano Mario fue el productor. Él es un actor muy valioso por su rostro, es indudablemente la cara más importante del cine nacional… puede interpretar cualquier personaje.», opinó Fernando Almada.

Casado y padre de cuatro hijos, «tres mujeres y un hombre; la primera está casada, la segunda es dentista, la tercera es licenciada en administración de empresas, y mi hijo Mario estudia ahora la preparatoria».

-¿Y va a ser actor como el papá?

«Pues ésta es una decisión que se la dejo a él. Yo ni lo animo ni le digo tampoco que no, lo dejo un poco a su decisión. Creo que está entusiasmado con la actuación pero a mí me gustaría que además de esto hiciera una carrera».

Y define: «Ser actor no es fácil. Hay miles que no logran hacer nada, y es que para esto se requiere un talento especial, hay incluso productores que se proponen hacer estrella a tal o a cual actor… no lo logran porque finalmente es el público el que decide».

«Yo tengo 20 años de estar haciendo papeles estelares y me he dado cuenta que el cine es una industria que da trabajo a mucha gente, a los que venden boletos, a los periodistas, a los dulceros, y también a quienes laboran en hoteles. Esta es una industria que genera mucho dinero».

Termina la entrevista y Fernando Almada se coloca frente a cámaras y reflectores, su vida.

Ha fallecido este actor a sus 94 años. Fernando Almada. Descanse en paz. (Nos vemos).

