Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Joel Illoldi Reyes, informó que el colegio Antonio Repiso presenta un avance del 85 por ciento en proceso de después de que el mes de julio sufrió una falla estructural que provocó el derrumbe de la techumbre del patio central.

“El colegio se encuentra en etapa de demolición, pues el cuerpo principal tenía más de 70 años de operar y presentó una falla estructural; como todos los materiales, sufren debilidad estructural y ya es apto para desempeñar las actividades que requería. Es una fortuna que haya ocurrido de esta manera y que no haya habido víctimas mortales”.

Recordó que se inició un proceso de investigación para verificar si el edificio estaba apto para continuar prestando el servicio educativo, y como el resultado fue negativo, el personal directivo del colegio tomó la decisión de demoler el inmueble

“Primero fue un proceso de investigación para verificar si era apto o no, y ese proceso nos llevó a descartar la posibilidad de que se pudiera recuperar el inmueble, que ahorita está en proceso de demolición para garantizar que la edificación no represente ningún riesgo”.

Joel Illoldi explicó que las autoridades colocaron un tapial, que no es otra cosa que una barda o límite físico, para no permitir el acceso a la obra y evitar riesgos para quienes se encuentran las áreas operativas del Colegio en la parte que no está dañada

“Ahorita la demolición está al 85 por ciento y seguramente el colegio hará alguna obra o un nuevo edificio en esta zona”.

El funcionario aseguró que ha sostenido varias reuniones con las autoridades del colegio, que le han manifestado su intención de construir un nuevo edificio en la zona dañada y estar en condiciones de restablecer el servicio educativo ya en condiciones seguras y en total cumplimiento con las normas vigentes.

“Hemos tenido un par de reuniones para darle acompañamiento en este proceso y sí han externado que hay interés en remodelar o reconstruir un nuevo edificio, que tendrá que pasar por los filtros correspondientes”.